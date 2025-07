Trump uzavřel obchodní dohodu s Bruselem. Cla na dovoz z Evropské unie vzrostou na 15 procent

Spojené státy uzavřely dohodu s Evropskou unií, oznámil americký prezident Donald Trump po nedělním jednání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Součástí dohody je uvalení cla ve výši 15 procent na dovoz zboží z Unie do USA. Hrozilo přitom, že clo bude třicetiprocentní, jak již dříve napsal Trump v dopise unijním představitelům. Aktualizováno Turnberry/Brusel 19:51 27. 7. 2025 (Aktualizováno: 20:33 27. 7. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ursula von der Leyenová i Donald Trump odhadli šance na uzavření dohody mezi Spojenými státy a Evropskou unií jako 50 na 50 | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: Reuters

Součástí dohody s Evropskou unií podle Trumpa je, že Unie souhlasí s nákupem energií za 750 miliard dolarů (15,7 bilionu Kč) a s vyššími investicemi, konkrétně o 600 miliard dolarů (o 12,5 bilionu Kč), do amerického vojenského vybavení. Americký prezident to podle bruselského serveru Politico řekl americkým novinářům po skončení jednání, které se uskutečnilo na Trumpově golfovém hřišti v Turnberry v západním Skotsku. Evropskou unii zastupoval i eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič.

Celní sazba na dovoz z Evropské unie by měla podle Trumpa činit 15 procent a stejná sazba by se vztahovala na automobily. Dohoda se nicméně nevztahuje na léčiva. Stejně tak i pokud jde o ocel a hliník, cla zůstávají, dodal Trump. Bližší podrobnosti nebyly zatím vyjasněny, znamenalo by to nicméně, že tady by nejspíš zůstalo clo ve výši 50 procent.

Spojeným státům se dosud podařilo dosáhnout dohod s Británií, Japonskem, Indonésií a Vietnamem, ačkoli jeho administrativa nedodržela slib „90 dohod za 90 dní“. Dohoda s EU je velmi významná vzhledem k tomu, že Spojené státy a Evropská unie jsou vzájemně zdaleka největšími obchodními partnery a podílejí se ze třetiny na světovém obchodu.

Výhružných 30 procent

Trump na úvod nedělního jednání se šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou řekl, že obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Spojenými státy jsou jednostranné a nespravedlivé pro USA. Dodal, že ale existuje dobrá šance to vyřešit. Zopakoval, že šance na uzavření obchodní dohody mezi Státy a Unií je 50 na 50. Podle von der Leyenové bylo nedělní jednání ve Skotsku právě o spravedlnosti a vybalancování vzájemných vztahů.

Šéfka unijní exekutivy amerického prezidenta popsala jako tvrdého vyjednavače. „A spravedlivého,“ skočil jí Trump v tu chvíli do řeči.

Takzvaná principiální dohoda, tedy o základních bodech, byla podle všeho už na spadnutí na začátku července. Jednal o ní právě eurokomisař Maroš Šefčovič s americkým ministrem obchodu Howardem Lutnickem.

V sobotu 12. července však Trump v překvapivém dopise Bruselu oznámil, že Spojené státy od 1. srpna zavedou třicetiprocentní cla na zboží z EU. A veškerá jednání se rozběhla nanovo.