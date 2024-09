Trump by v případě porážky v prezidentských volbách znovu nekandidoval. Doufá v letošní úspěch

Bývalý americký prezident Donald Trump, který v listopadových volbách usiluje o návrat do Bílého domu, by v případě prohry nekandidoval v dalších prezidentských volbách, jež se budou konat v roce 2028. Trump to podle agentury AFP uvedl v televizním pořadu Full Measure.

