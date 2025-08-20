Trump volal Orbánovi kvůli vstupu Ukrajiny do EU. Ptal se ho, proč Budapešt blokuje přístupová jednání

Americký prezident Donald Trump po pondělním jednání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a evropskými představiteli telefonoval maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, aby prodiskutovali, proč Budapešť blokuje přístupová jednání Kyjeva s Evropskou unií. Napsala to v úterý večer agentura Bloomberg s odvoláním na nejmenované zdroje obeznámené s hovorem.

Maďarský premiér Viktor Orbán

Maďarský premiér Orbán zároveň patří k největším podporovatelům a spojencům současného šéfa Bílého domu Trumpa v Evropské unii | Zdroj: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Telefonát vzešel z diskusí mezi Trumpem a skupinou evropských lídrů v Bílém domě, kde projednávali možnosti ukončení ruské války proti Ukrajině. V určitém okamžiku požádali Trumpa, aby využil svého vlivu na Orbána a přiměl ho k tomu, aby upustil od svého odporu vůči snaze Ukrajiny vstoupit do EU, uvedly zdroje Bloombergu.

Ukrajina se už déle než tři roky brání ruské vojenské invazi. Maďarsko po celou dobu války udržuje s Ruskem úzké vztahy, často blokuje protiruské sankce EU a spolupracuje s Moskvou v oblasti energetiky.

Kopečný: Od začátku agrese jsme míru nejblíž. Američané se zapojí do bezpečnostních garancí

Maďarský premiér Orbán zároveň patří k největším podporovatelům a spojencům současného šéfa Bílého domu Trumpa v Evropské unii.

Maďarsko podle Bloombergu během telefonátu s Trumpem vyjádřilo zájem o uspořádání jednání mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho ukrajinským protějškem Zelenským, píše Bloomberg.

Americký prezident po pondělních jednáních oznámil, že usiluje o summit na úrovni Putin – Zelenskyj, po kterém by následovala třístranná schůzka, které by se zúčastnil i on. Čas a místo konání jsou zatím nejasné, mluví se o například o Vídni, Ženevě nebo právě Budapešti.

Pro Washington je maďarská metropole první volbou místa, kde by se mohl konat summit i za účasti Trumpa, napsal server Politico s odkazem na dva zdroje.

Washington ani Budapešť informace Bloombergu nepotvrdily. Orbán dnes na facebooku podle této agentury zveřejnil zprávu, která naznačuje, že slyšel žádost ohledně ukrajinského vstupu do EU, ale vyplývá z ní, že se ze své pozice nechystá ustoupit.

„Členství Ukrajiny v Evropské unii neposkytuje žádné bezpečnostní záruky. Proto je spojování členství s bezpečnostními zárukami zbytečné a nebezpečné,“ uvedl.

