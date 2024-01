Trump vs. Haleyová. Primárky v New Hampshire naznačí, koho chtějí republikáni za prezidenta

V boji o republikánskou nominaci do podzimních prezidentských voleb ve Spojených státech zůstali už jen dva silní kandidáti. Znovu se utkají v úterních primárkách ve státě New Hampshire. O nominaci na to, kdo za republikány vyzve současného prezidenta Joea Bidena, usilují bývalý prezident Donald Trump a někdejší guvernérka státu Jižní Karolína a exvelvyslankyně USA při OSN Nikki Haleyová. Od stálého zpravodaje Concord 16:34 23. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nikki Haleyová a Donald Trump | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Reuters

Oba kandidáti vyjeli oslovit váhající voliče mimo metropoli New Hampshiru Concord i největší město Manchester. Na jednom z mítinků na podporu Donalda Trumpa se do místnosti vešlo jen několik desítek jeho příznivců. Ostatní poslouchali projev jeho syna Donalda juniora venku.

Paní Lauren je oblečená po americku od hlavy až k patě. Na hlavě má červenou kšiltovku s nápisem Make New Hampshire Free Again (Udělejte New Hampshire znovu svobodný), má svetr s hvězdami a pruhy a také kozačky, na kterých jsou bílé hvězdy na modrém podkladě a červenobílé pruhy. Zkrátka je celá jako americká vlajka.

Rozdíl mezi posledními čtyřmi roky a dobou, kdy byl Donald Trump prezidentem, je podle paní Lauren hlavně v tom, že bylo dost pracovních míst vytvořených americkými firmami. Neválčilo se, ceny benzínu byly nízké a také se stát víc staral o válečné veterány. Myslí si také, že věk 77 let není v případě Donalda Trumpa překážkou ve výkonu funkce.

Věk je podle paní Lauren jen číslo. Různí lidé si se svým věkem mohou poradit různě. Donalda Trumpa vidí spíš jako generátor, motor. Má obchodního ducha a duševní bystrost. Což tato jeho volička postrádá u současného prezidenta Joea Bidena.

Farmář Donald přišel na mítink v červené mikině s nápisem Make America Great Again (Učiňme Ameriku znovu velkou, původní Trumpovo volební heslo). Pro Donalda Trumpa hlasoval už dvakrát. Nejpalčivější problémy dneška jsou podle něj ochrana hranic, bezpečnost, upadající školství a inflace. Ta ovšem meziročně klesla o více než tři procentní body a je pod 3,5 procenta.

Podle Donalda se v tom všem exprezident Trump vyzná, a je proto nejlepší kandidát.

‚Citlivější‘ Haleyová

Také Nikky Haleyová měla na svých mítincích nabito. Přišli mladí i staří, kteří vidí v bývalé jihokarolínské guvernérce, která minulý týden oslavila 52. narozeniny, novou politickou garnituru.

Jak Halyeová, tak Trump zastávají podle názoru paní Edny podobnou politiku. Ale ona má širší a citlivější postoj k mnoha věcem a nepoužívá takovou negativní rétoriku jako Trump.

Trump podle paní Anyi společnost na rozdíl od Haleyové rozděluje. Vším, co říká, budí nevoli, někdy i nenávist. Myslí si, že to není něco, co lidé v Americe teď potřebují.

Pan Michael vidí v Nikki Haleyové osobnost, které by mohla přetáhnout část voličů i od demokratů. Třeba by se rozhodli spíš pro ni, protože nejsou spokojení s úřadováním Joea Bidena.

Ve státě New Hampshire se mohou primárek zúčastnit i voliči bez stranické příslušnosti. Ti si mohou zvolit, jestli budou vybírat kandidáty u republikánů nebo u demokratů.