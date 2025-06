Trump vs. Musk: Miliardářovi můžou stopnout zakázky. Prezidenta čeká větší kritika od jeho strany

Hanlivé příspěvky, které na své síti X sdílel miliardář Elon Musk zmizely. Rozpory mezi ním a prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem ale zůstávají. Oba na sebe dál útočí, Musk mluví o založení nové strany, Trump o odplatě, pokud bude jeho bývalý spojenec finančně podporovat Demokratickou stranu. Jaké skutečné dopady ale může rozpad jejich vztahu mít na Trumpovu politiku a na Muskovy společnosti? Washington 14:01 8. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump a Elon Musk sedí ve voze Tesla | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

Donald Trump poznamenal, že jeho neshody s Elonem Muskem Republikánskou stranu jen posílily a sjednotily ji. Americký list The Washington Post uvádí, že hodně republikánů se skutečně postavilo na Trumpovu stranu. Odklon prezidenta od bývalého spojence jim otevřel možnost kritizovat práci, kterou miliardář dělal. Nicméně ji ale vykonával v Trumpově administrativě, takže kritika se kromě Muska může svézt také po prezidentovi.

Ve vládním úřadu pro efektivitu vlády DOGE dělal Musk velké škrty, které se dotkly například americké zahraniční pomoci, boji proti AIDS a HIV nebo i veřejného rádia, které je v některých oblastech Spojených států jediným dostupným médiem. Nespokojenost se škrty se nyní může projevit tím, že je zákonodárci neschválí.

‚Stránka neexistuje.‘ Musk zřejmě smazal na síti X některé ze svých útočných komentářů proti Trumpovi Číst článek

Zřízení DOGE mělo zároveň přinést do státního rozpočtu asi bilion dolarů. Ve skutečnosti se úřadu povedlo ušetřit 175 miliard dolarů.

V ohrožení je tak zároveň Trumpův daňový zákon, který by v následujícím měsíci měl schválit Senát. Ušetřené peníze prostřednictvím DOGE měly totiž vyrovnat deficit způsobený „velkým krásným zákonem“, daňovou legislativou, kterou se Trump nyní snaží prosadit.

Další finance mají zajistit škrty v dostupné zdravotní péči, poukázkách na jídlo pro zranitelné skupiny obyvatelstva nebo v podpoře zelené energie. Zákon naopak dá víc peněz na obranu hranic a na armádu.

Ekonomové předpovídají, že v následujících deseti letech kvůli tomu naroste deficit státního rozpočtu o pět bilionů dolarů. I proto se i mezi republikány ozývají hlasy proti přijetí zákona v předkládané podobě.

Jedním ze skeptiků je i republikán Chip Roy. „Doufejme, že v Kongresu uděláme něco, co jsme nikdy neudělali, a to, že budeme skutečně rozpočtově odpovědní,“ cituje ho The Washington Post.

Úpadek Tesly

Zásadnější následky rozpadu spojenectví s Trumpem může pocítit miliardář Musk. Akcie jeho společnosti Tesla ve čtvrtek, kdy se dva nejmocnější muži světa začali hádat na sociálních sítích, klesly o 14 procent.

‚Chlapi, nehádejte se!‘ Z Ruska zazněla nabídka azylu pro Muska po jeho rozepřích s Trumpem Číst článek

Dlouholetý investor do Tesly Ross Gerber ten den označil za extrémně bolestivý. „Myslet si, že máte větší moc než prezident Spojených států, je ta nejhloupější věc, kterou můžete udělat,“ řekl britské BBC.

Lepší hodnocení mělo firmě přinést představení samořídicích taxi, které bude společnost tento měsíc uvádět v Texasu do praxe. V oboru, kde je silná konkurence, je podle BBC důležité udělat dobrý první dojem.

Úvodní prezentaci měl vést přímo Musk. Nyní se ale investoři obávají, že se miliardář bude soustředit na jiné problémy.

„Tesla skončila,“ zhodnotila technologická novinářka Kara Swisherová. „Byla to skvělá automobilová firma. Mohla být konkurencí v samořídicích taxi, ale je pozadu,“ míní.

Musk chce v USA novou politickou stranu. V minulosti přispíval na kampaně republikánů i demokratů Číst článek

Tesla je v problémech už od doby, kdy Musk v lednu zasedl v Trumpově administrativě. Každý víkend probíhaly v různých státech USA protesty proti Tesle, lidé automobily demolovali nebo prodávali.

Jen v prvním kvartále letošního roku spadly prodeje jejích automobilů o 20 procent a zisky se propadly o 70 procent, píše BBC.

V ohrožení ale mohou být i další Muskovy firmy, které v posledních letech získaly vládní zakázky za 38 miliard dolarů, tedy v přepočtu za 826 miliard korun. O jejich pokračování může rozhodnout právě Trump.

Odchod od nich ale nebude podle BBC tak jednoduchý. S raketoplány Muskovy SpaceX létají astronauti na Mezinárodní vesmírnou stanici. A zatím neexistuje ani vhodná alternativa k Muskově Starlinku.

Založení politické strany

Musk by mohl zvažovat i návrat do politiky, ale tentokrát se nehodlá přidat na stranu republikánů ani demokratů, které volil ještě v roce 2020. Podle ankety na sociální síti X přemýšlí o založení nové politické strany, která by mohla nést název The America Party (Strana Ameriky).

Spor Trumpa s Muskem pokračuje. Prezident hrozí, že prodá Teslu, a označil Muska za blázna, ten nereaguje Číst článek

Podle zákonodárů, kterých se ptal časopis Time, ale není příliš pravděpodobné, že by k tomu došlo. „Elon Musk nebude zakládat novou politickou stranu,“ myslí si republikán Jimmy Patronis.

Trump zároveň přes stanici NBC News pohrozil Muskovi blíže nespecifikovanými „vážnými dopady“, pokud bude finančně podporovat demokratické kandidáty, kteří se chtějí postavit jeho daňovému zákonu.

Muskova pověst

Z rozepří s Trumpem by ale mohl Musk i těžit. Patrick Moorhead, hlavní analytik z Moor Insights & Strategy, se domnívá, že by situace mohla přispět k jeho lepšímu obrazu u veřejnosti. „Jsme velmi odpouštějící země,“ uvedl pro BBC. „Tyhle věci trvají, ale není to bezprecedentní,“ doplnil.

Novinářka Swisherová s ním souhlasí a připomíná situaci před 20 lety, kdy někteří označovali Billa Gatese kvůli jeho aroganci a nezdvořilosti za Dartha Vadera ze Sillicon Valley. A dnes je jeho obraz úplně jiný.

„Poučil se, vyrostl. Lidé se mění,“ říká Swisherová. Dodává ale, že u Muska může být proces složitější, protože je „zjevně problematický“.