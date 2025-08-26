Trump zakázal pálení amerických vlajek. Pár hodin nato veterán v Washingtonu protestně jednu spálil

Federální úřady ve Washingtonu zatkly muže, který nedaleko Bílého domu pálil americkou vlajku jen několik hodin poté, co prezident Donald Trump podepsal výnos nařizující ministerstvu spravedlnosti stíhat osoby, které spálí nebo jakkoli zneuctí vlajku Spojených států. Informuje o tom v úterý web stanice NBC News.

Washington Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Hořící americká vlajka

Od roku 1989 je pálení pálení americké vlajky chráněno prvním dodatkem ústavy | Foto: USA TODAY Network | Zdroj: Reuters

Muž na místě prohlásil, že je válečný veterán a vlajku pálí na protest proti nařízení Trumpa, jehož označil za fašistického prezidenta. 

Nejvyšší soud v roce 1989 rozhodl, že pálení americké vlajky či jakékoliv její zničení je chráněno prvním dodatkem ústavy, který garantuje svobodu projevu.

„Pálím tuto vlajku na protest proti tomu nelegálnímu fašistickému prezidentovi, který sedí v tamtom domě,“ řekl muž v pondělí na washingtonském náměstí Lafayette Square v blízkosti areálu Bílého domu.

Trump zakázal pálení vlajek. Jde tím proti americkému nejvyššímu soudu

Číst článek

Tajná služba Spojených států oznámila, že muže zadržela kvůli „zapálení předmětu“ a předala ho parkové policii. Policie uvedla, že muže zatkla za porušení předpisu, který zakazuje rozdělávání ohně ve veřejných parcích.

Prezident Trump pouhých několik hodin předtím nařídil ministryni obrany Pam Bondiové, aby její úřad „s vervou“ stíhal lidi, kteří americkou vlajku pálí při páchání jiných trestných činů. Výnos zároveň ministerstvu nařizuje vést soudní spory, které vyjasní rozsah prvního dodatku ústavy v souvislosti s ničením americké vlajky.

„Když pálíte americkou vlajku, vyvolává to nepokoje v míře, jakou jsme dosud nezažili. Lidé se zblázní,“ řekl Trump při podepisování exekutivního nařízení. Šéf Bílého domu uvedl, že pálení či jiné zneuctění vlajky bude trestáno rokem vězení bez možnosti předčasného propuštění.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme