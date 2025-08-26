Trump zakázal pálení amerických vlajek. Pár hodin nato veterán v Washingtonu protestně jednu spálil
Federální úřady ve Washingtonu zatkly muže, který nedaleko Bílého domu pálil americkou vlajku jen několik hodin poté, co prezident Donald Trump podepsal výnos nařizující ministerstvu spravedlnosti stíhat osoby, které spálí nebo jakkoli zneuctí vlajku Spojených států. Informuje o tom v úterý web stanice NBC News.
Muž na místě prohlásil, že je válečný veterán a vlajku pálí na protest proti nařízení Trumpa, jehož označil za fašistického prezidenta.
Nejvyšší soud v roce 1989 rozhodl, že pálení americké vlajky či jakékoliv její zničení je chráněno prvním dodatkem ústavy, který garantuje svobodu projevu.
„Pálím tuto vlajku na protest proti tomu nelegálnímu fašistickému prezidentovi, který sedí v tamtom domě,“ řekl muž v pondělí na washingtonském náměstí Lafayette Square v blízkosti areálu Bílého domu.
Tajná služba Spojených států oznámila, že muže zadržela kvůli „zapálení předmětu“ a předala ho parkové policii. Policie uvedla, že muže zatkla za porušení předpisu, který zakazuje rozdělávání ohně ve veřejných parcích.
Prezident Trump pouhých několik hodin předtím nařídil ministryni obrany Pam Bondiové, aby její úřad „s vervou“ stíhal lidi, kteří americkou vlajku pálí při páchání jiných trestných činů. Výnos zároveň ministerstvu nařizuje vést soudní spory, které vyjasní rozsah prvního dodatku ústavy v souvislosti s ničením americké vlajky.
„Když pálíte americkou vlajku, vyvolává to nepokoje v míře, jakou jsme dosud nezažili. Lidé se zblázní,“ řekl Trump při podepisování exekutivního nařízení. Šéf Bílého domu uvedl, že pálení či jiné zneuctění vlajky bude trestáno rokem vězení bez možnosti předčasného propuštění.