Trump zakázal pálení vlajek. Jde tím proti americkému nejvyššímu soudu

Americký prezident Donald Trump v pondělí podepsal exekutivní příkaz, jímž ministerstvu spravedlnosti nařizuje stíhat osoby, které spálí nebo jakkoli zneuctí vlajku Spojených států. Trump řekl, že takový člověk bude potrestán rokem vězení bez možnosti předčasného propuštění, píše agentura Reuters.

Americký prezident Donald Trump

Zneuctění vlajky je podle Trumpa projevem pohrdání, nepřátelství a násilí vůči americkému národu (ilustrační foto) | Foto: Ken Cedeno | Zdroj: Reuters

Americká vlajka je podle Trumpa národním symbolem, který by měl sjednocovat a reprezentovat všechny Američany bez ohledu na jejich původ či společenské postavení.

Zneuctění vlajky je podle prezidenta projevem pohrdání, nepřátelství a násilí vůči americkému národu.

Exekutivní příkaz úřadům také nařizuje, aby osobám, které vlajku nějak zneuctily, nevydávaly víza či jim víza zrušily, případně jim zrušily povolení k pobytu či řízení pro nabytí občanství.

Nejvyšší soud USA v roce 1989 rozhodl, že pálení státní vlajky či jakékoliv její zničení je chráněno prvním dodatkem americké ústavy, který garantuje svobodu projevu.

Nový exekutivní příkaz to rozporuje a ministerstvu spravedlnosti nařizuje vést soudní spory, které rozsah prvního dodatku vyjasní.

