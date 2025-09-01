Záliba v golfu, kouzlo italštiny, francouzská známost či teflonový um. Kdo umí ,zaříkávat’ Trumpa?
Co spojuje šéfa NATO, italskou premiérku a prezidenty Finska a Francie? Média je někdy označují za takzvané Trumpovy zaříkávače, tedy lídry, již s ním z různých důvodů umí jednat, a jejichž názory je na oplátku ochoten brát v potaz i on. Taktika Marka Rutteho a Emmanuela Macrona spočívá v tom, co Trump rád slyší – lichotky a slova díků či uznání, Alexandera Stubba s americkým protějškem zase pojí záliba v golfu a Meloniovou obecná politická vize.
Lichotit, chválit, obdivovat a pro jistotu znovu lichotit. Světovým lídrům se při komunikaci se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem má vyplácet sázet především na jeho ješitnost a touhu po uznání.
Evropa se o tom měla možnost přesvědčit třeba na příkladu návštěv ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bílém domě – v únoru schůzka po značně vypjaté hádce skončila předčasně, při té srpnové již ukrajinského prezidenta měli pro jednání „zaškolit“ francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer. Média si také všímala, jak Zelenskyj Trumpovi opakovaně děkoval a do Washingtonu dorazil v obleku, byť vojenského stylu.
Na summitu jej doprovázelo několik dalších lídrů – předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, německý kancléř Friedrich Merz, zmínění Starmer a Macron, italská premiérka Giorgia Meloniová, finský prezident Alexander Stubb a šéf NATO Mark Rutte. Poslední čtyři již dlouhodobě platí za jakési Trumpovy „zaříkávače“ či „našeptávače“. Důvody jsou různé – od poněkud specifičtějších jako je společná záliba v hraní golfu po společné politické vize.
Podle CNN Macron s Trumpem „navázal bouřlivou bromance“ (blízké přátelství dvou mužů), Stubb s ním „prolomil ledy při golfu“ a o Meloniové měl americký prezident prohlásit, že je to „fantastická žena“. O jakési bromance se pak média často zmiňují i v souvislosti s Ruttem.
Kdy a čím se tedy daným třem politikům a jedné političce mělo podařit si Trumpovu přízeň a pozornost získat?
Daddy Donald
Nizozemci Marku Ruttemu se „Trumpův našeptávač“ začalo přezdívat již během dlouholetého premiérského mandátu, přibližuje detailněji bruselský server Politico. Měla k tomu vést „lichotková“ taktika, s níž na amerického prezidenta při jednom z jednání s evropskými lídry a zástupci NATO zapůsobil. Právě umění vycházet s Trumpem a vědět „jak na něj“ mělo mimo jiné stát za jeho zvolením do čela Aliance, úřadu se ujal měsíc před americkými volbami.
Na druhé straně pak Rutte jako dlouholetý přední podporovatel Ukrajiny udržuje blízké vztahy i se Zelenským, což při nelehkých jednáních mezi Washingtonem a Kyjevem přichází vhod. A zároveň platí za někoho, kdo se nebojí ostře vymezit vůči ruskému vládci Vladimiru Putinovi.
Ne náhodou se mu také přezdívá Teflonový Mark díky schopnosti přežívat složité situace a proplouvat tvrdým zákulisím mezinárodní politiky.
„Ví, jak se na základě své rétoriky Trumpovi zalíbit. Je si vědom, že mu musí pravidelně vyjadřovat vděčnost. Koneckonců také ví, jak prezentovat, že Severoatlantická aliance skutečně plní Trumpovy požadavky, i když je to třeba jen v rovině určitých příslibů a tak dále. Zjednodušeně umí mluvit jeho jazykem,“ nastiňuje pro iROZHLAS.cz politolog a amerikanista Jakub Dopieralla.
Umění si Trumpa naklonit na svou stranu Rutte prokázal i při nedávném rozhoření konfliktu mezi Íránem a Izraelem. Trump oba aktéry kritizoval za nedodržování příměří s tím, že „už bojují tak dlouho a tvrdě, že ani neví, co sakra (Trump použil vulgární anglický výraz f*ck, pozn. red.), dělají“.
Šéf NATO na to reagoval tím, že „daddy někdy musí přejít k vulgárnímu slovníku, aby děti přestaly“. Ke slovu znamenajícímu „taťka“ se prý uchýlil proto, neboť se ho evropští lídři občas ptali, jestli s Evropou Spojené státy zůstanou, a Ruttemu to připomínalo malé dítě dotazující se, zdali s rodinou zůstane tatínek.
Umění přizpůsobit se
Déletrvající „vztahová historie“ s Trumpem pojí i Emmanuela Macrona. Pro oba se nyní jedná již o druhý mandát, a především šéf Elysejského paláce tak na rozdíl od současných evropských lídrů mohl, ačkoli je třeba brát v potaz Trumpovu více než pověstnou nepředvídatelnost, do jisté míry předjímat, co od něj čekat a jak s ním jednat.
Stejně jako Rutte se Macron dlouhodobě staví do pozice výrazného podporovatele Ukrajiny i jakéhosi mediátora mezi Kyjevem a Bílým domem. Právě v něm jej Trump přijal krátce před zmíněnou roztržkou se Zelenským, francouzský prezident se tehdy snažil mírnit Trumpův stále kritičtější přístup vůči Ruskem napadené zemi.
Macron tehdy nešetřil dobře zavedenou taktikou – výrazy díků i opakovaným oslovením „milý Donalde“. Například britský deník The Guardian ale po schůzce napsal, že „Macron kombinuje lichotky s neústupností“ a „předvádí svá kouzla, ale Evropa a Spojené státy jsou si stále vzdálené“.
Fakt, že se oba státníci již dlouho znají, představuje hlavní faktor i podle Jakuba Dopierally. „Na začátku byly jejich vztahy poměrně hodně vyhrocené, tudíž je zde i otázka Macronovy adaptability, kdy se během let dokázal přizpůsobit tomu, jak s Trumpem mluvit a jak si k němu opět získat přístup. Je to skutečně o oněch několika frázích, které když mu někdo dostatečně dlouho opakuje, dostane se do jeho přízně,“ popisuje amerikanista.
Jazyk jako tajná zbraň
„Mohla by mě nazvat blbcem a mně by to ani nedošlo. Bylo by to ale v tom nejkrásnějším možném jazyce, takže bych se neurazil,“ vzkázal italské premiérce při návštěvě Říma americký viceprezident a Trumpův spojenec J. D. Vance.
S americkým prezidentem pak premiérku spojuje především společný jazyk v jejich politickém nahlížení na svět, včetně populistických postojů.
Vzájemné sdílení názorů politička zdůraznila i během dubnové návštěvy Oválné pracovny, kdy ji Trump označil za přítelkyni. Vzhledem k jeho reakci, když mluvila s italskými novináři, jej pak zřejmě stejně jako Vance navíc dokázala okouzlit svou mateřštinou.
„Italština se ukázala jako její tajná zbraň, když s Trumpem i J. D. Vancem zahájila ofenzivu šarmu na dvou transatlantických setkáních po sobě,“ komentoval dubnové schůzky Reuters. Podle Dopierally v jejich vztahu svou roli určitě hraje ideologický faktor i zmíněný populismus, v případě Meloniové však právě i to, jakým způsobem se prezentuje.
„Vláda Meloniové je podle definice pravicová až krajně pravicová, což je ideologický směr, ke kterému má Trump velmi blízko, a zároveň ovládá populistickou rétoriku, již opět používá i on. Z minulosti víme, že zároveň jaksi hodně klade důraz i na vizáž, u političek více než u politiků, a to, jak se dotyčná dokáže vizuálně prezentovat, což Meloniová podle Trumpova soudu a vkusu očividně umí,“ podotýká politolog a amerikanista.
Kouzlo golfových holí
Je nasnadě, že finština jakožto jeden z neobtížnějších jazyků na Trumpa ani Vance prostřednictvím prezidenta Alexandera Stubba podobně jako melodičtější italština nejspíše nezapůsobila. Nejedenkrát však americký prezident svému finskému protějšku vyjádřil obdiv za to, jak nyní sedmapadesátiletý politik vypadá.
Macron a Stubb jsou k jednání o míru s Putinem skeptičtí. ‚Nedá se mu věřit,‘ míní finský prezident
Číst článek
Finská hlava státu si však přízeň té americké dokázala získat vcelku odlišným způsobem než Rutte nebo Macron, a sice společnou zálibou v hraní golfu. Díky tomu v březnu Stubb Trumpa navštívil v jeho floridském sídle Mar-a-Lago, což měl údajně iniciovat republikánský senátor Lindsey Graham.
Při soukromém setkání přišla na přetřes i otázka Ukrajiny a ruských hrozeb, které své místo ve finské politice i vzhledem k historickým zkušenostem zaujímají dlouhodobě, neboť země sdílí přes 1300 kilometrů dlouhou hranici.
Stubbovi tak k účasti na srpnovém summitu ve Washingtonu sice mohl do jisté míry pomoci společný koníček, evropští lídři však doufají, že na vedení Bílého domu může mít vliv ohledně amerických postojů k Rusku a Putinovi.
Podle amerikanisty je nicméně spíše nepravděpodobně, že by jeden politik dokázal z trvalejšího hlediska Trumpovy názory zviklat, neboť je šéf Bílého domu známý tím, jak svá stanoviska i k těm nejdůležitějším zahraničněpolitickým otázkám v reakci na vnější události průběžně mění.
„I kdyby se Stubbovi podařilo jej na nějakou dobu přesvědčit třeba k menší podpoře Ruska a naopak větší podpoře Ukrajiny, není to zdaleka záruka toho, že u dané pozice Trump vydrží a později se znovu neobrátí o 180 stupňů zpět,“ upozorňuje Dopieralla.