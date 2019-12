Další rána pro Trumpa. Bílý dům žádal zastavit pomoc Kyjevu po telefonátu se Zelenským, ukazují e-maily

Bílý dům nařídil pozastavit vojenskou pomoc Ukrajině 91 minut po červencovém telefonátu amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským kolegou Volodymyrem Zelenským. Vyplývá to z e-mailů, které zveřejnil Pentagon. Americká opozice Trumpa viní, že žádal po Kyjevu pošpinit svého politického soka Joea Bidena výměnou za vojenskou pomoc Ukrajině a přijetí Zelenského v Bílém domě. Trump kvůli tomu čelí ústavní žalobě a hrozí mu sesazení z funkce. Washington/Kyjev 9:06 23. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trump obvinění odmítá | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

Skandál vypukl 25. července, kdy Trump telefonicky po Zelenském žádal, aby ukrajinská prokuratura prošetřila ukrajinské aktivity Bidena a jeho syna Huntera, který v zemi v minulosti pracoval. Demokraté jsou přesvědčeni, že to bylo nepřípustné zatahování cizího státu do kampaně před prezidentskými volbami v příštím roce, v nichž bude Trump obhajovat mandát.

Trump obvinění odmítá a tvrdí, že své pravomoci nepřekročil, že od Ukrajiny nic nechtěl a že vojenskou pomoc blokoval ve snaze přinutit Kyjev k protikorupčním opatřením.

Podle dokumentů, které Pentagon minulý týden v pátek zveřejnil, vyplývá, že krátce po telefonátu Trumpa se Zelenským poslal do Pentagonu Michael Duffey z rozpočtového a správního úřadu (OMB) Bílého domu žádost, aby byla Ukrajině zastavena distribuce pomoci z fondů určených na bezpečnostní spolupráci.

Duffey v e-mailu uvádí, že je to citlivá záležitost, proto je třeba seznámit s obsahem žádosti jen nezbytný okruh lidí.

Klíčoví svědci

Mluvčí OMB Rachel Semmelová se ohradila proti spojování telefonátu s Duffeyho e-mailem. „Jak již bylo prokázáno a veřejně oznámeno, pozastavení (pomoci) bylo ohlášeno na meziagenturní schůzce 18. července,“ citovala televize CNN Semmelovou. Dodala, že vytržení jednoho konkrétního e-mailu ze sledu událostí a nezmínění kontextu je zavádějící a nepřesné.

Zmíněný e-mail již ale šéf demokratů v Senátu USA Chuck Schumer označil za další důkaz, kvůli kterému je v nadcházejícím procesu s Trumpem nutné předvolat Duffeyho do Kongresu.

Otázka předvolání svědků komplikuje začátek procesu s Trumpem, který po obžalobě vznesené Sněmovnou reprezentantů povede Senát. Republikáni, kteří mají v Senátu většinu a podle předpokladů prezidenta osvobodí, chtějí o obžalobě jednat bez dalších svědeckých výpovědí, které naopak demokraté požadují.

Demokratická šéfka sněmovny Nancy Pelosiová zatím obžalobu do Senátu nepředala, neboť tak chce učinit až poté, co Senát přislíbí takové podmínky procesu, které by Demokratická strana akceptovala.