Trump zvažuje úder proti gangům ve Venezuele. Do Karibiku poslal lodě s Tomahawky a útočné ponorky

Americký prezident Donald Trump zvažuje vojenské údery proti drogovým gangům na území Venezuely. V noci na sobotu o tom s odvoláním na své zdroje informovala televize CNN s tím, že je to součástí tlaku na autoritářského venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Ten podle agentury AFP v pátek řekl, že žádné z rozdílů mezi Venezuelou a USA neospravedlňují možný vojenský konflikt.

Washington

Americký prezident Donald Trump v Iowě

Americký prezident Donald Trump v Iowě | Foto: Nathan Howard | Zdroj: Reuters

Novináři se v pátek zeptali Trumpa, zda by si přál změnu režimu ve Venezuele. „O tom nemluvíme,“ odpověděl podle CNN americký prezident. „Mluvíme ale o faktu, že (Venezuela) měla volby, které byly, mírně řečeno, velmi zvláštní,“ poznamenal Trump o loňských prezidentských volbách, které provázely obvinění z podvodů.

Americké úřady jsou přesvědčené, že autoritářský Maduro, jehož neuznávají jako prezidenta, je zapojen do pašování kokainu do USA a patří mezi vůdce údajné drogové organizace Cártel de los Soles. Kvůli tomu americké ministerstvo spravedlnosti na Madura vypsalo odměnu 50 milionů dolarů, v přepočtu přes jednu miliardu korun.

USA do Karibiku přesunuly značnou vojenskou sílu včetně lodí vyzbrojených střelami Tomahawk či útočné ponorky. Bílý dům to vysvětluje jako tažení proti pašování drog do Spojených států. Maduro ve čtvrtek oznámil, že Venezuela rozmístí vojáky po celé zemi.

Napětí v Karibiku

Ve čtvrtek americké ministerstvo obrany oznámilo, že dvě venezuelské stíhačky proletěly nad americkou vojenskou lodí, což USA označily za provokaci.

Incident se odehrál poté, co Američané v úterý zlikvidovali loď, která podle Trumpa patřila gangu pašeráků drog Tren de Aragua.

Trumpova administrativa označila gang za teroristickou organizaci. Během zásahu zemřelo na lodi 11 lidí. Trump v pátek varoval, že americká armáda sestřelí všechny venezuelské letouny, které bude považovat za hrozbu amerických sil v Karibiku.

