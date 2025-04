Trumpa a Putina spojuje nenávist k Evropanům. Witkoff je zcela nekompetentní, míní Pavlův poradce

Do Moskvy v pátek znovu přiletěl vyslanec amerického prezidenta Steven Witkoff a sejde se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem k jednání o podmínkách dohody, která by vedla k dočasnému nebo trvalejším klidu zbraní na Ukrajině. „Putin si hraje s Trumpovou ješitností,“ řekl pro Radiožurnál Petr Kolář, bývalý velvyslanec Česka ve Spojených státech amerických a v Rusku a současný poradce prezidenta. Washington/Moskva 14:48 25. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do Moskvy v pátek znovu přiletěl vyslanec amerického prezidenta Steven Witkoff | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: POOL / AFP / Profimedia

Dá se odhadovat, s čím mohl Steve Witkoff přistát v Moskvě?

Odhadovat můžeme leccos. Steve Witkoff neměl tuto práci nikdy dělat, je to naprosto nekompetentní typ, který má své zájmy a vztahy s ruskými oligarchy. Pokud tam vyjednává, tak nemůžeme očekávat, že to bude o spravedlivém míru, který by Ukrajina mohla přijmout.

„Ukrajinskou územní integritu měla garantovat i Amerika," vysvětluje Petr Kolář

Prezident Putin si dělá z prezidenta Trumpa dobrý den a hraje si s jeho ješitností, ten přitom střílí rakety na Kyjev. Pan Witkoff mu asi přišel přátelsky vyčinit, podle všeho se zase budou bavit o tom, že brzdou míru je Ukrajina, případně evropští spojenci Ukrajiny, protože na někoho to Trump musí svést.

Vy jste říkal, že Steven Witkoff nikdy neměl být tím, kdo bude vyjednávat. Na druhé straně asi se dá předpokládat, že jenom prostředníkem a opravdu vyslancem Donalda Trumpa. Ten tvrdí, že je s Vladimirem Putinem v zásadě dohodnut. Nedávalo by smysl, aby Donald Trump přímo jednal s Vladimirem Putinem bez prostředníků? Dá předpokládat, že se to děje, byť o tom nikdo neví?

Spolu vyjednávat určitě budou. Původně to měl dělat generál Keith Kellogg, ale ukázalo se, že je asi příliš čestný člověk a na způsob vyjednávání, který nastavili Rusové, nebyl úplně ochoten přistoupit.

Steve Witkoff je skutečně prodlouženou rukou Donalda Trumpa, je absolutně loajální, ale zdá se, že nejenom k Trumpovi, ale i k Putinovi. Proto jsem říkal, že to nikdy neměl dělat i vzhledem k jeho osobním zájmům spojenými s ruskými penězi a oligarchy.

Jednání bude pravděpodobně jednou přeneseno na přímou úroveň mezi prezidenty Putina a Trumpa. Ale co si řeknou? Ti dva si rozumí ohromně dobře, jsou naladěni na podobnou notu, mají spoustu společných zájmů a nepřátel. Myslím si, že spojuje také to, že nesnáší Evropany a Evropu a že jim vadí Volodymyr Zelenskyj. V podstatě jsou už dohodnutí.

Jde o to, zda dohodu přijme Ukrajina a prezident Zelenskyj. Domnívám se, že nemůže, pokud je pravda, že součástí dohody má být vzdání se ukrajinského území, které měla garantovat kromě Ruska také Amerika podle Budapešťského memoranda z roku 1994, kdy se Ukrajina, Kazachstán a Bělorusko vzdaly postsovětského jaderného arzenálu za garance své územní integrity. Na to jako by se úplně zapomnělo. Prezident Trump pravděpodobně vůbec nechce slyšet o tom, že by měl plnit nějaké garance.

Ztráta Krymu

Donald Trump ve středu na sociální síti napsal, že Ukrajinci ztratili Krym už před lety, takže ani není předmětem pro diskuzi. Francouzský prezident Emmanuel Macron ve čtvrtek uvedl, že status Krymu nyní není aktuální otázka. Nemůže to naznačovat, že evropští spojenci Ukrajiny by mohli nakonec dospět k tomu, že Kyjev by se fakticky smířil se ztrátou poloostrova?

To musí rozhodnout Ukrajinci, to jim nemůže nikdo diktovat. V roce 1997 byla schválena ruskou Dumou bilaterální smlouva mezi Ruskou federací a Ukrajinou o vzájemné spolupráci a přátelství, která je součástí mezinárodního práva. Podle této smlouvy a podle všech dosavadních smluv je Krym integrální součástí Ukrajiny.

Pokud budeme přistupovat na to, že mezinárodní právo už nemá žádný smysl a Krym je fait accompli (hotová věc pozn. red.), jako řekl prezident Zeman, protože si ho Rusové vzali a už ho Ukrajinci nikdy zpátky nedostanou, tak přistupujeme na to, že končí éra civilizované mezinárodní politiky a vracíme se k neomerkantilismu, kde rozhoduje právo silnějšího, právo džungle. Musíme se začít opravdu bavit o tom, jak v tomto novém světě budeme hájit svoje zájmy.

Politický rival Volodymyra Zelenského, starosta Kyjeva Vitalij Kličko v pátečním rozhovoru pro BBC uvedl, že prezident Ukrajiny bude možná nucen v zájmu míru přistoupit na „bolestivé řešení vzdát se části ukrajinského území, ale jen dočasně.“ Dodal, že Ukrajinci nikdy nepřímou ruskou okupaci. Jak rozumíte tomuto vyjádření?

Naznačil to už Keith Kellog, který mluvil o německém modelu rozdělení na okupační zóny. Německo bylo rozděleno 40 let a pak se sjednotilo. Myslím, že Ukrajinci vychází z toho, že v jejich situaci s americkým prezidentem Donaldem Trumpem to možná jinak nepůjde.

Proto ale zdůrazňují dočasnost. Pokud by byli nuceni se vzdát části ukrajinského území a nechali ho Rusku, tak to není fait accompli, je to dočasné řešení. Bylo by zapotřebí, abychom my, Evropané, kteří to myslí dobře nejenom s Ukrajinou, ale s mezinárodním pořádkem a se sebou, abychom pomáhali Kyjevu s rekonstrukcí části země, která bude pod kontrolou ukrajinské vlády, a doufali, že jednou i Rusové přijdou na to, že je lepší žít v systému, který jim umožňuje mít prosperitu.

To je jeden z důvodů, proč si myslím, že Putin vtrhl na Ukrajinu. Ukrajina ukazovala Rusům, že je možné se vymanit z postsovětského prostoru a vybudovat prosperující demokratickou společnost, která bude mít místo v civilizovaném světě a to je noční můra pana Putina.

Audiozáznam rozhovoru si můžete poslechnout v úvodu článku.