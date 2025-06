Trumpa naštvalo, že nebyl informovaný o operaci Pavučina. Je uražený a dává to najevo, říká Landovský

Žádné dosavadní jednání s Ruskem nepřinesla mír a nezastavila válku. Ruský prezident Vladimir Putin naopak cítí beztrestnost, napsal na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jeho prohlášení přišlo po dalším telefonickém rozhovoru Putina a Donalda Trumpa. „Podle mě se Trump zlobí, protože nebyl informován o tom ukrajinském spektakulárním útoku,“ uvedl pro Radiožurnál Jakub Landovský, ředitel Aspen Institutu Central Europe. Praha 19:50 5. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý velvyslanec ČR při NATO a ředitel Aspen Institute Jakub Landovský | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Přestože Zelenskyj se ve svém vyjádření nijak nezmínil o telefonátu mezi Putinem a Trumpem, asi se to dá chápat jako vzkaz.

Určitě, ale my si musíme uvědomit, že to jediné, co se povedlo Spojeným státům, je otevřít ty komunikační kanály. Jedná se na různých úrovních, telefonuje se, probíhají v Istanbulu jednání delegací na nižší úrovni, ale mezitím se tvrdě a brutálně bojuje.

Byl tu největší útok Ruska na Ukrajinu a byl tu i fenomenální bezprecedentní útok Ukrajiny na ruské bombardovací síly na čtyřech základnách. To je věc, která může měnit povahu konfliktu, ale v tuto chvíli to vypadá, že to Putina spíše utvrzuje v jeho postupu a brání to přijetí dalších závazků, jako je příměří nebo něco podobného z ruské strany.

Jaký smysl vidíte v tom posledním telefonátu mezi Putinem a Trumpem? Alespoň podle těch informací, které jsou zatím v médiích.

Zjistit náladu v Kremlu. Rusko bude muset reagovat, protože celý svět sledoval, jak došlo ke škodám v oblasti, která Rusko skutečně bolí. Ty bombardéry je velice těžké nahradit. Samozřejmě to číslo třeba nemusí být tak vysoké, jak bylo v prvních chvílích tvrzeno Ukrajinou, ale jsou to nenahraditelné ztráty a Rusko přemýšlí, jak odůvodnit svůj další útok.

My si musíme uvědomit, že Rusko od začátku agrese napadá Ukrajinu ve vzdušném prostoru každý den. To není zkrátka nic nového. Očekávejme tedy další vojenský tlak. Nejzajímavější je ale to, jestli Spojené státy skutečně budou pokračovat ve snahách o příměří, nebo se začnou pomalu stahovat.

To je problém toho vietnamského scénáře, který sice na chviličku přinese krátkodobé příměří, ale pak bude pokračovat další válkou a plněním cílů agresora na účet oběti.

Zdá se, že Putin a Trump si při tom telefonátu porozuměli v otázce Íránu a toho, že nesmí vlastnit jadernou zbraň. Putin prý v tomto dokonce nabídl Trumpovi pomoc s rychlým jednáním o uzavření jaderné dohody. Opravdu potřebuje USA v tomto podporu Ruska? A má Rusko prostředky, jak Írán k podepsání dohody přimět?

Je to klasická ruská lest. Rusko vždycky nabídne něco nečekaného po straně, o čem ví, že o to druhá strana usiluje. Někdy to nemyslí úplně vážně.

Na druhou stranu jsou vztahy Moskva-Teherán dlouhodobě kultivovány – je tam nějaká přímá linka, což je samozřejmě taktika diverzifikace těch vyjednávacích linií, která tomu Rusku může i vyjít. Americká politika je hodně centralizovaná v osobě Donalda Trumpa. Ten jedná na základě posledního dojmu a pocitu, který má z těch jednání. Spoléhá na své instinkty.

To je samozřejmě z hlediska udržení nějakého strategického směru jiná situace – když máte mohutný aparát, který drží nějaký směr a brání tomu prezidentovi v nahodilých krocích. V Rusku je to to samé. A mezitím je Ukrajina, které jde opravdu o život.

Na druhou stranu ukázala neuvěřitelnou vitalitu v tom, že Rusko ten útok skutečně bolí a je důležité si na něm uvědomit, že příště to nemohou být jiné cíle. Zatím jsou to bombardéry, které pomáhají bombardovat Ukrajinu, byť mají svou úlohu v jaderném odstrašení. Ale do budoucna je velice těžké zastávat podobné útoky, jako byla operace Pavučina.

Ono to skoro vypadá, jako by po každém telefonátu Trumpa s Putinem byla ta situace pro Ukrajinu horší a horší. Jaké možnosti reakce na tohle Ukrajina má?

Především si zajistit to, co může v tuto chvíli vypadnout. To jsou nějaké klíčové americké schopnosti, které pořád ještě podpírají ukrajinské úsilí se bránit. To je důležitá věc a měli bychom o ní hovořit. Evropa je schopná nahradit něco, ale ne všechno.

Jsou tu klíčové komponenty – satelitní spojení, satelitní informace v reálném čase, třeba i nějaké protidronové zbraně –, ale to všechno mohou Američané zastavit. Je to samozřejmě cynický krok, ale mohou to zastavit. Ukrajina by se měla rychle koukat, kde to sežene, a v některých případech bohužel není náhrada. Pak je třeba skutečně poslouchat, co udělá Washington, pokud nejsem schopen to válečné úsilí udržovat bez postoje Washingtonu.

Podle mě se Donald Trump zlobí, protože nebyl informován o tom ukrajinském spektakulárním útoku, který připomíná Trojského koně a Pearl Harbor. Prostě je v tuhle chvíli uražený a dal to najevo. Je to věcí důvěry, ale zase vidíme něco, v co jsme předtím mohli jen doufat – že Ukrajina je silná a akceschopná. Otázka je ale udržitelnost tohoto odvážného postoje z hlediska materiálních dodávek, protože jinak než materiálem Ukrajině nikdo pomoci neplánuje.