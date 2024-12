Trumpova cla můžou být jen výhrůžka, vždy se to podařilo zažehnat, míní amerikanista Pondělíček

Ve Washingtonu vrcholí přípravy na inauguraci Donalda Trumpa, na kterou byl pozván například čínský prezident. Program se bude lišit od té předchozí, kdy vládla přísná bezpečnostní opatření vzhledem k útoku na Kapitol. Trump se zároveň stal osobností roku. Je tento titul zasloužený? Jak to vidí... Washington 0:10 19. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump se brzy vrátí do Bílého domu | Foto: Michael M. Santiago | Zdroj: Profimedia

„Inaugurační výbor Donalda Trumpa už má seznam hostů a rozeslal pozvánky. Zajímavé je, že pozvali čínského prezidenta Si Ťin-pchinga i některé další světové představitele, což nebývá zvykem. Inaugurace většinou bývá ryze domácí politickou záležitostí. Myslím, že to proběhne klidněji než před čtyřmi lety, kdy po útoku na Kapitol ve Washingtonu panovala velmi přísná bezpečnostní opatření, takže ta inaugurace působila daleko méně slavnostním dojmem,“ popisuje přípravy na inauguraci Donalda Trumpa amerikanista a redaktor Jiří Pondělíček.

Osobnost roku

Časopis Time udělil letos tento titul právě Trumpovi. Skutečně přetvoří Ameriku tak, jak slibuje? „Pokud by chtěl splnit všechno, co nasliboval, tak ano. Nejsem si ale jistý, že to bude vždycky k lepšímu. Titul Person of the year se neuděluje nutně někomu, o kom si časopis Time myslí, že svět ovlivňuje pozitivně, ale někomu, kdo je pro ten rok nějak významný. Může to být v dobrém i ve špatném,“ vysvětluje Pondělíček.

Například Trumpovy sliby ohledně cel jsou možná jen vyjednávací pozicí. „Viděli jsme to v jeho prvním funkčním období, kdy vůči Evropě cly hrozil, ale vždycky se nějak podařilo nebezpečí zažehnat. Pokud by je skutečně zavedl, bude to znamenat dramatickou změnu mezinárodního ekonomického systému a pravděpodobně výrazný propad obchodní výměny. Následky krachu na burze v roce 1929 mnozí historici přičítají právě tomu, že všechny státy přistoupily na ochranářská opatření, merkantilismus, takže to je právě jedna z těch změn, která by z mého pohledu příliš pozitivní nebyla.“

„Následky krachu na burze v roce 1929 mnozí historici přičítají právě tomu, že všechny státy přistoupily na ochranářská opatření“

Vražda Briana Thompsona

Šéf zdravotní pojišťovny UnitedHealthcare byl zastřelen 4. prosince v New Yorku. Na nábojnicích, které byly nalezeny na místě činu, byla vyryta slova odmítat, bránit, svrhnout. Zadržený podezřelý pachatel Luigi Mangione je nyní v očích mnoha Američanů jakýmsi lidovým hrdinou. Proč?

„Zdravotní systém z pohledu mnoha Američanů nefunguje tak, jak by měl. Často se i lidé, kteří jsou pojištění, nedostanou k péči včas nebo musí doplácet. Díky Obamacare sice klesl počet lidí bez pojištění, ale zároveň je mnoho lidí podpojištěných. Třeba na preventivní prohlídky nechodí, protože by si je museli platit ze své kapsy.“

Slova Deny, defend, depose vyryta na nábojnicích odkazují na údajnou strategii zdravotních pojišťoven, které často odmítají proplácet některé zákroky. „Mluví se o tom, že právě UnitedHealthcare odmítá proplatit každý třetí zákrok. Z toho plyne ohromná frustrace mnoha Američanů. U lidí do třiceti let 41 procent čin více či méně schvaluje a jenom 40 procent ho odsuzuje,“ vysvětluje sympatie k vrahovi amerikanista Jan Pondělíček.

