Trumpova cla vhání Indii do náručí Ruska, vztahy s Čínou se výrazně nezlepší, míní indolog Štipl
Čína a Indie jsou odhodlány prohloubit vzájemnou spolupráci a vyřešit pohraniční spory. Shodli se na nedělním jednání v severočínském přístavním městě Tchien-ťin čínský prezident Si Ťin-pching a indický premiér Naréndra Módi, ten je v Číně poprvé po sedmi letech. Jaké má jejich setkání význam, vysvětluje pro Radiožurnál indolog Zdeněk Štipl z Ústavu asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Dá se říct, že mezi Čínou a Indií po letech sporů tají ledy?
Já bych neřekl, nebyl bych asi takhle optimistický. I když je to samozřejmě velmi důležité setkání, tak takováhle jedna událost nemůže změnit, řekněme, už několik desetiletí trvající nepřátelství, jehož kořeny sahají až do druhé poloviny padesátých let.
V čem je vlastně to jádro sporu? Jde zejména o územní spory?
Jde především o území, tenhle spor přiživil v padesátých letech samozřejmě i úprk dalajlamy do Indie, kde dostal politický azyl, a pak samozřejmě v roce 1962 krátká, ale pro Indii velmi nedobře dopadnuvší příhraniční válka s Čínou.
Takže zatím to není tak, že by se dařilo nějak ten konflikt řešit?
On se řeší opravdu desetiletí a vždycky potom nastane nějaká neblahá událost jako v roce 2020, kdy vojenský konflikt nebo konflikt pohraničníků ve vysokohorském Ladákhu za sebou zanechal několik desítek mrtvých. A ty vztahy nebo kontakty skoro zamrzly.
I proto dnešní schůzka je důležitá, protože aspoň trošičku ledy tají, ale že by to opravdu přineslo nějaké výrazné zlepšení, si nemyslím. To, co se asi změní, bude obnovení přímých letů, zjednoduší se vízová politika, možná se otevře trošku indický trh čínskému kapitálu, ale to je tak, řekl bych, všechno.
Čili se dá do jisté míry mluvit o tom, že se ty vztahy obou zemí normalizují?
Ano, do určité míry ano.
V čem by ale obě země mohly teoreticky spolupracovat, když jsou zároveň ekonomičtí konkurenti?
Já si myslím, že na obou dvou stranách panuje tak velká nedůvěra... Spolupracovat by samozřejmě mohly. Ona ta šanghajská organizace je sama o sobě trošku takový bezzubý nástroj. Vznikla jako určitý oponent NATO, ale už jenom proto, že v té organizaci je přítomný Pákistán, je tam Čína a je tam Indie, tak to samo o sobě vlastně vyvolává nebo způsobuje tu bezzubost.
Spolupracovat by určitě mohly na ekonomické rovině, ono se to, i když ta obchodní bilance je v neprospěch Indie, už mnoho mnoho let.
V horách Tibetu byla slavnostně spuštěna stavba obří vodní elektrárny, která má být ještě větší než vodní elektrárna Tři soutěsky. Pro Indii je tato stavba velký problém a jistě další třecí plocha ve vztazích s Čínou. Proč je to tak podstatné?
Voda, která přitéká z Tibetu, kde se ta řeka jmenuje Jarlung Cangpo, v Indii se jí potom říká Brahma Putra, velmi známá řeka, tak ona zásobuje vodou několik indických států. Ten nejdůležitější je Ásám, a to je taková ne snad obilnice, ale je to zemědělský stát, a ásámští zemědělci a spolu s nimi i vláda v Dillí se pochopitelně bojí, že vody bude nedostatek, případně, že Čína bude tu přehradu používat jako takový nátlakový nástroj na Indii. To je opravdu velká a myslím si, že poměrně vážná hrozba.
A dalo by se říct, že Trump svými postoji vlastně vhání Módího do náruče čínského prezidenta Siho, že přispívá k usmíření Dillí a Pekingu?
V posledních letech, nebo řekněme od vypuknutí války na Ukrajině, se zdálo, že se Indii poměrně dobře daří balancovat mezi velmocemi a Donald Trump to teď tak trochu zařízl. Indie je opravdu trochu vháněna, ne snad možná do náruče čínského prezidenta, ale spíš do náruče ruského prezidenta (Vladimira Putina).
V jeho náruči ovšem už pochopitelně je a teď tam byla dotlačena ještě více.
To jsem se chtěl ptát, protože Putina čekalo na letišti přivítání s červeným kobercem. Podle čínské státní televize jsou čínsko-ruské vztahy nejlepší v historii. Jaké jsou tedy aktuálně ty rusko-indické?
Jsou velmi dobré, tradičně je Rusko a před ním ještě Sovětský svaz velmi dobrým partnerem, skoro bych řekl, až spojencem Indie, ačkoliv Indie se snaží to spojenectví nebudovat. Indie buduje partnerství, říká jim strategická partnerství a jedno z nejdůležitějších je skutečně s Ruskem.
Ta moderní historie sahá až do zvolení nebo nástupu prezidenta Putina k moci, kdy se ty vztahy ještě zlepšují. Indie je ne stoprocentně, to už dávno ne, ale téměř padesátiprocentně závislá na zbraních nebo vojenské technice z Ruska, i když dnes už Indie nakupuje všude možně z Francie, ze Spojených států, pochopitelně z Británie. Tak pokud se podíváme na objem vojenské techniky, kterou indická armáda disponuje, tak naprostá většina je pořád z Ruska.