Trumpova ekonomika je tu, oznámil hrdě ministr. Jak se hospodářství USA daří, je ale složitější příběh
Od vyhozené předsedkyně Úřadu pro statistiku, jehož data se nelíbila prezidentovi, po první den platnosti plošných cel. Dění kolem americké ekonomiky je v posledním týdnu turbulentní. Závěry expertů a analytiků kolující v amerických médiích nyní shrnuje komentář ekonoma Jasona Furmana: „Makroekonomické modely a ekonomové jsou nejistí kolem řady věcí, především kolem následků nejistoty samotné“.
Mezinárodní měnový fond koncem července vylepšil výhled světové ekonomiky pro rok 2025 oproti dubnu – pro letošek předvídá tříprocentní růst. Slova „nejistota“ se nicméně opakuje takřka na každé straně jeho zprávy a i v samotném nadpisu.
Ještě mnohem častěji se ale ve zprávě objevuje slovo „cla“.
‚Nejvyšší za 90 let‘
Čtvrtek 7. srpna je dvoustým dnem Donalda Trumpa v Bílém domě. Shodou okolností také vcházejí v platnost plošná cla na dovoz do Spojených států.
Vláda v čele s Trumpem je stanovila na 10 procent pro země, se kterými mají Spojené státy obchodní přebytek, tedy že země z USA dovážejí víc, než tam vyvážejí. 15procentní sazby platí pro země, se kterými mají USA obchodní deficit. Pro států světa pak začínají platit cla větší než 15 procent, a to až do výše 41 procent (Sýrie).
Ačkoliv se čísla mohou s dalšími obchodními dohodami měnit, výzkumné centrum pro rozpočet Yaleovy univerzity vypočítalo, že průměrná sazba amerických cel bude 18,3 procenta, tedy asi šestinásobek oproti době Trumpova návratu do Bílého domu – a půjde také o nejvyšší průměrnou sazba od roku 1935.
Stejní ekonomové rovněž odhadují, že výnosy z cel přinesou do roku 2035 do americké státní kasy přes dva biliony dolarů (asi 42 bilionů korun).
Co říkají čísla?
Dopady cel na americkou ekonomiku je nicméně obtížné předpovídat, podotýká v ekonomické analýze třeba stanice NPR. Americké domácnosti mohou začít za dovážené zboží utrácet méně, protože bude obecně dražší. Zahraniční společnosti mohou také do USA začít méně dovážet.
Některé z těchto efektů jsou patrné už nyní. V červnu podle dat ministerstva obchodu narostly ceny produktů podléhajících clům – elektrospotřebičů, hraček nebo potřeb do domácnosti, uvádí The New York Times.
Na čem se rovněž shodnou komentátoři napříč politickým spektrem i ekonomové, je, že americké podniky prvotní náklady plošných cel „absorbovaly“. Tlak investorů pociťují americké automobilky. Zvýšená cla na dovoz hliníku a oceli stála za poslední tři měsíce stovky milionů dolarů Hyundai, General Motors nebo koncern Stellantis, a to aniž by to spotřebitelé pocítili na cenách. Zatím.
Situace se totiž patrně alespoň v některých odvětvích změní. „Nemáme zájem o provozování podnikání s nižší marží,“ poznamenal Richard Westenberger, finanční ředitel v Carter’s, výrobci dětského oblečení.
Navýšení cen svých produktů v USA už avizovali, nebo před ním varovali, také Adidas, řetězec Walmart nebo výrobci hraček Hasbro a Mattel.
Podle odhadu výzkumného centra Yaleovy univerzity zaplatí letos americká domácnost následkem celní politiky navíc 2400 dolarů (přes 50 tisíc korun).
Republikánské straně nakloněná stanice Fox News naopak tento týden prezentovala výnosy z uvalených cel ve výši 29 miliard dolarů (asi 613 miliard korun) za červenec. „Vidíme, že americká ekonomika posiluje…levice začala už (4. července) s příběhem, že svět se zhroutí kvůli clům, nezhroutil,“ komentovala vývoj moderátorka v rozhovoru s republikánským kongresmanem Byronem Donaldsem.
Růst spotřebitelských cen byl v USA při nástupu Trumpa do Bílého domu meziročně na 2,8 procentech, během jara klesl až na 2,3 procenta, než opět narostl na 2,7 procenta.
Dobré hodnoty vykázal růst HDP. V první čtvrtině roku byl záporný na -0,5 procenta, než se obrátil na tříprocentní růst. Ekonomové se shodují, že propad v prvním kvartálu způsobil prudký nárůst dovozu amerických firem, které se snažily dostat do USA co nejvíce materiálu a zboží, než začnou platit Trumpova cla.
Americká vláda v čele s ministrem obchodu Howardem Lutnickem a prezidentem Trumpem čísla prodávají veskrze pozitivně, demokraté i menší část republikánů varují před recesí a opožděným efektem Trumpovy ekonomiky. Té kromě cel dominuje i například takzvaný Velký krásný zákon.
„Bidenova první čtvrtina roku je za námi a (ekonomický) růst se už zvyšuje. Trumpova ekonomika je tady,“ pronesl minulý týden hrdě zmíněný americký ministr obchodu Howard Lutnick.
Osudový pátek
Mírný zlom ve vnímání americké ekonomiky však přinesl minulý pátek. Americký Úřad pro statistiku zveřejnil revidovaná data o náborech amerických společností. Oproti předběžné zprávě ukázaly zpřesněné údaje, že za květen a červen vzniklo o 258 tisíc méně pracovních míst, než jaký byl odhad.
Trump na oznámení reagoval nejdříve prohlášením, že čísla produkuje „(exprezidentem) Bidenem dosazená předsedkyně“ a že jsou zmanipulovaná. Následně prezident nařídil svému týmu, aby šéfku nestranického Úřadu pro statistiku Eriku McEntarferovou odvolal.
Šéf menšiny demokratů v Senátu Chuck Schummer odvolání McEntarferové označil za „zabití posla“ špatných zpráv a neřešení problému. Proti kroku se ohradili i někteří republikáni. Například senátor Thom Tillis uvedl, že „pokud byla předsedkyně odvolána prezidentem nebo kýmkoliv jiným jen proto, že se mu nelíbila čísla, měl by dospět“.
„Někam pro objektivní statistiku chodit musíme,“ poznamenal jiný republikánský senátor Rand Paul. „Když jsou propouštění lidé, kteří statistiky vytvářejí, je mnohem těžší dělat nějaké soudy, že ta čísla nejsou zpolitizovaná,“ dodal.
Senátor z Kentucky Paul mimo jiné už v květnu pro politický magazín The Hill připustil, že plošná cla budou znamenat vyšší ceny pro americké spotřebitele.
„Mluvil jsem s obchodníky, kteří říkali, že budou muset na podzim navýšit ceny. Otázkou je, jestli cla mohou být dočasným řešením pro odstranění obchodních bariér, které byly uměle vytvořené proti našim produktům. Doopravdy se ukáže v příštích měsících,“ uvedl senátor.
Že na oslavy a „vítězná kolečka“ pro Trumpovu celní politiku je zatím příliš brzy a že ve vzduchu je zatím příliš mnoho otázek pro jasný verdikt podotýká i konzervativně orientovaný web UnHerd. Připomíná rovněž, že republikánskou vládu budou podle stavu ekonomiky soudit Američané ve volbách na podzim příštího roku.
Za výše zmiňovaný tříprocentní růst americké ekonomiky ve druhém čtvrtletí letošního roku nebyla nutně zodpovědná Trumpova politika, ale masivní investice amerických technologických firem jako Google, Meta, Amazon a Microsoft do rozvoje umělé inteligence a stavby datových center.
Samy investice do AI by podle některých odhadů mohly v roce 2025 tvořit 0,7procentní růst americké ekonomiky. Návratnost těchto investic, kolik vytvoří pracovních míst a na jak dlouho budou faktory, které k dalšímu vývoji přispějí významně.