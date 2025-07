Trumpova hrozba je vážná, říká Peskov. ‚Ultimáta jsou pro nás ale nepřijatelná,‘ tvrdí Rjabkov

Stanice metra v New Yorku se ocitly pod vodou. ‚Je to frustrující. Lidi chtějí domů,‘ říká cestující

„Když tady v New Yorku prší, je to na nic. Nevím, co se to děje, to odvodnění, vždyť se na to podívejte. Nedej bože, když v tomhle někdo uklouzne a spadne,“ řekl jeden z frustrovaných cestujících.