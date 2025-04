Trumpova rétorika je nestydatá. Amerika musí unést vlastní velkorysost, soudí hudebník Kocáb

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že cla, která mění dosavadní pravidla světového obchodu, zavedl proto, že se Spojeným státům jejich dosavadní podpora ostatním zemím světa nevyplatila. „Amerika musí unést svoji vlastní velkorysost,“ namítá bývalý politik, hudební skladatel a zpěvák Michal Kocáb. Přesto uznává, že svět na Washingtonu možná až příliš závisel. Osobnost Plus Washington 17:46 8. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Máme na to krásné české rčení: na každém šprochu pravdy. U Trumpových výroků je to často až hospodské chvástavé kecání, ale trochu pravdy na tom, co říká, taky shledávám,“ připouští Kocáb. „Je pravda, že jsme se trošku vezli. Ovšem taky je potřeba připomenout, že zrovna Trump nic z těchto věcí nerealizoval.“

Připomíná, že český vděk Americe je tak podmíněn zejména historicky, protože to byl prezident Woodrow Wilson, kdo položil mezinárodní základy pro uznání samostatného Československa. Stejně tak na konci druhé světové války Američané přispěli k osvobození a obnovení Evropy.

„To všechno byla velkorysost ze strany Ameriky, která je pro Československo klíčovým spojencem v demokratických přechodech a geopolitických krizích. Ale tato velkorysost musí být americkým prezidentem unesena,“ domnívá se Kocáb.

„Nemůže najednou říct: Já vám celou dobu pomáhám a už na vás kašlu. On bude duší demokrat, ale jeho rétorika je nestydatá,“ zdůrazňuje.

Na politiku totiž Trump uplatňuje stejné strategie jako na podnikání, čímž vzniká nesoulad a neporozumění. Takové vyjednávání totiž není založeno na důvěře, ale na vyhrožování a kalkulu, které narušují vazby se spojenci, hodnotí hudebník.

Trumpova vystoupení jsou navíc velmi nepředvídatelná, čímž podle Kocába znejišťuje své komunikační partnery a oslabuje význam vlastní země.

„Amerika pro nás znamenala hodnotovou zemi. Nebylo to jenom o tom, že jsou nejmocnější, nejsilnější, technologicky nejvyspělejší,“ dokládá. „A taky nevím, kam se vrací. Amerika byla vždycky first.“

Příklon na Východ?

Dnes význam spojenectví převážily obchodní vazby vystavěné na zdůrazňování problémů, míní hudebník.

„Zamlčíte všechna pozitiva, která můžete budoucí smlouvou získat, a mluvíte jenom o problémech, abyste zvýšil cenu,“ popisuje způsob, jakým Trump dojednává vše včetně míru na Ukrajině. „Nevím, jestli přátelství k Vladimiru Putinovi je hrané pro obchodní záměr, anebo skutečně obdivuje dalšího velkého lídra. Ale všichni ho v tom následovat nebudou.“

A to platí jak pro Trumpovy spolupracovníky či další americké politiky, tak pro představitele evropských států, tvrdí Kocáb.

Je podle něj také možné, že náklonnost je jenom předstíraná a že ve chvíli, kdy nebude oplácena, Trump zakročí tvrději a začne své požadavky vymáhat silou. Pak by možná mohla nastat větší podpora Ukrajině, než byla i za Bidena.

Evropa ale do té doby bude muset táhnout za jeden provaz a posílit vědomí soudržnosti. Pobaltské státy už začaly posilováním své obranyschopnosti, Česká republika by mohla svůj příklon vyjádřit mimo jiné i přijetím eura.

„Obávám se toho, že pokud Andrej Babiš (ANO) bude premiérem, může dojít k tomu, že se náš zahraničněpolitický azimut nebezpečně nakloní na východ,“ předjímá Kocáb. „Nepropásněme příležitost přijmout euro. Pojďme se zařadit jako pevný bod do Evropské unie. Nesmíme se stát zemí, jako je Maďarsko nebo Slovensko.“

V opačném případě budeme podle něj náchylnější k důsledkům neoimperiální rozpínavosti prosazované ať už Trumpem, Ruskem nebo Čínou, s níž jsou spojené nejen ekonomické obtíže, ale také drancování a války, jakých jsme svědky nyní.

Bylo by možné zavést mezi Amerikou a Evropou zónu volného obchodu? Kdy Michael Kocáb uvede operu o konfliktu na Ukrajině? A vyčítá současné vládě její výsledky? Dozvíte se v záznamu celého rozhovoru výše.