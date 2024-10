Trumpova žena Melania veřejně podpořila právo na potrat, které exprezident odmítal

Bývalá první dáma Spojených států Melania Trumpová veřejně podpořila právo žen na potraty, k jehož omezení v minulosti přispěl její muž a prezidentský kandidát Donald Trump. Trumpová zveřejnila video hájící individuální svobodu žen ve chvíli, kdy se Trump pokouší zmírňovat svůj dříve velmi konzervativní přístup k této důležité otázce voleb ve zjevné snaze získat hlasy mezi ženami. Washington 7:13 4. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Melania Trumpová a Donald Trump | Foto: Marco Bello | Zdroj: Reuters

„Bezpochyby tu není prostor pro žádný kompromis, když jde o to bytostné právo, které náleží každé ženě od narození, individuální svoboda. Co skutečně znamená ‚moje tělo, moje volba‘?“ ptá se Trumpová na videu, které má propagovat její chystanou biografii, v níž o tématu rovněž mluví.

Bývalá slovinská modelka, která se do sólových vystoupení bez svého manžela pouští velmi zřídka, vydává knihu příští týden, necelý měsíc před volbami. K otázce potratů se postavila liberálněji než Trump, což podle stanice CNN vyvolalo spekulace, zda nejde o strategii s cílem přesvědčit ženy, že budou v případě Trumpova vítězství mít v první dámě „v Bílém domě svého člověka“.

Trump během svého působení v úřadě jmenoval tři konzervativní soudce nejvyššího soudu, kteří předloni stáli spolu s dalšími kolegy za verdiktem, jenž po téměř 50 letech zrušil federální právo na interrupci zhruba do 22. týdne po početí.

Zatímco dříve se sám Trump vyjadřoval jednoznačněji proti potratům, v poslední době svou rétoriku zmírňuje a neustále mění. V noci na čtvrtek prohlásil, že by vetoval případný federální zákaz potratů, pokud by se stal prezidentem. Trump nyní většinou tvrdí, že by rozhodnutí nechal v rukou jednotlivých států.