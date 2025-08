Trumpovi vadí pocit, že by s ním někdo manipuloval, proto lhůtu pro Rusko zkrátil, míní Bříza

Telefonáty a přímá komunikace se Donaldu Trumpvi jako prostředek k uzavření příměří na Ukrajině zatím nevyplatily. A Vladimiru Putinovi a postupu jeho vojsk svědčí letní měsíce. „Nový termín 8. srpna, který Trump Putinovi dal, není nijak závazný, ale určitě bych nechtěl říct, že je to Putinovi jedno. Je to určitá forma tlaku,“ řekl Radiožurnálu bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza z Univerzity Karlovy. co se děje se světem Praha 17:32 1. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump a Vladimir Putin | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Nejprve to bylo prohlášení, že ukončí válku na Ukrajině do 24 hodin. Pak šel čas. Objevilo se padesátidenní ultimátum pro Rusko, jehož lhůta snad běžela od 14. července. Teď to vypadá, že americký prezident Donald Trump bude čekat jenom do 8. srpna.

Je to tak. Vy jste se při našem minulém rozhovoru vzorně poupravil, když jste tu lhůtu špatně spočítal poprvé.

Děkuju, že jste mi to připomněl….

Ne, to nebyla výtka, to bylo spíš symbolické proto, že vlastně ani to již není aktuální. Takže vidíte tu dynamiku mezinárodních vztahů, obzvláště dynamiku Donalda Trumpa. Tam opravdu nevíme dne ani hodiny. Co kdy sdílí na sítích, co řekne, druhý den může být jinak.

Nicméně když se podíváte na ty poslední týdny a měsíce, začíná být vidět určitá kontinuita konání Donalda Trumpa ve prospěch Ukrajiny a ve vyvíjení tlaku ve vazbě na Rusko.

Ano, trvá to déle, než bychom doufali, déle, než jsme si mysleli, nicméně to jeví známky toho, že i Donald Trump dospívá k závěru, že jediným možným řešením toho konfliktu, chce-li on být ten mírotvůrce nebo minimálně tvůrce příměří, bude to přes vytváření tlaku na Ruskou federaci.

Útoky na Ukrajinu jsou odporné, míní Trump a hrozí sankcemi. Do Ruska posílá Witkoffa Číst článek

A tenhle termín 8. srpna oznámený Radě bezpečnosti Spojené státy, je už závažnější?

Závazné to určitě není, není to žádná mezinárodně-právní smlouva či deklarace, která by byla vymahatelná. Nicméně je vidět, že tomu je dodáván důraz, protože předtím to bylo pouze vypuštěno do éteru při nějaké tiskové konferenci. Teď už vidíme, že jsou do toho zapojovány určité formy oficiálních kanálů.

je vidět, že administrativa prezidenta Trumpa to začíná myslet vážně, ostatně vydala pokyny k přípravě patřičných legislativních opatření a ten zákon, který by měl zahrnovat sekundární sankce, které Rusko budou bolet, je připraven k tomu, aby byl schválen.

Kremlu to není jedno

Mě by ještě zajímalo, proč Donald Trump teď zkracuje tu ultimátum?

Jak on sám konstatoval, protože je vidět, že ony čtyři telefonáty, které s Vladimirem Putinem měl, k ničemu nevedly. A on si začíná připadat jako někdo, s kým je manipulováno, a to se mu samozřejmě nelíbí.

Ty telefonáty či kontakty vždy proběhly tak, že se s Vladimirem Vladimirovičem Putinem dohodli na tom, že tu situaci, eskalace konfliktu otupíme, obrousíme a budeme postupovat postupnými kroky k příměří.

Vila za miliony a studium na soukromé škole. Luxus šéfa ukrajinských celníků vyvolává obavy z korupce Číst článek

Ale noc nato nebo následující den či noc došlo k tomu, že Rusko nejen že provedlo nějaký masivní letecký útok, ale bezprecedentně zvedlo počty leteckých prostředků, které ničí Ukrajinu tak, jak tomu nikdy ve válce nebylo.

Takže to je jeden z těch důvodů. Je vidět, že telefonáty a přímá komunikace nezabírají.

Donald Trump lhůtu zkrátil mimochodem i proto, že situace na ukrajinském bojišti je příhodná pro Rusko. Je léto a problematické měsíce, kdy jsou determinující faktorem pro postup vojsk bahno nebo zima, nemáme.

To je okolnost, která se samozřejmě Putinovi hodila. Takže to je další faktor, proč ta lhůta byla zkrácena. 50 dnů je prostě ve válečném konfliktu opravdu velmi dlouhá doba. Navíc to není tak, že za těch osm, deset dní se začne něco dít. Teprve bude spuštěn proces, bude to trvat následující týdny, než vůbec něčeho bude dosaženo.

Je to už na Vladimíra Putina velký tlak, nebo je mu to pořád jedno?

Je to určitá forma tlaku. Že mu to je jedno, bych úplně říct nechtěl. Ostatně pojďme citovat mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova, který konstatoval, že tu zprávu bere na vědomí.

Už to samo o sobě je podrážděná reakce, protože když něco jenom beru na vědomí, tak to znamená, že se mi to nelíbí, protože to nekvituji. On to nechtěl kategoricky odsoudit, nicméně konstatoval mezi řádky, že toto, tento nátlak je spíše motivací k válce, nikoliv míru.