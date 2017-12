Trumpovo vítězství. Nejvyšší soud i přes stížnosti odblokoval protiimigrační dekret

Spojené státy mohou uplatňovat prezidentův dekret proti imigraci občanů z osmi států. Rozhodl tak Nejvyšší soud. Donald Trump v zářijovém nařízení zakazuje vstup do USA občanům osmi zemí. Šest z nich je převážně muslimských. Právě to napadly u federálních soudů tři americké státy a dekret částečně zablokovaly. Jejich stížnosti teď projednávají odvolací soudy, to ale podle Nejvyššího soudu nebrání uplatňování nařízení.

