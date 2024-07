Trumpovy mírové plány jsme neviděli. Pro Ukrajinu by jeho zvolení znamenalo nejistotu, říká analytik

Volodymyr Zelenskyj vyzval Donalda Trumpa, aby představil svůj plán na ukončení války Ukrajiny s Ruskem. Ukrajinský prezident tak reagoval na nedávný výrok bývalé hlavy USA v předvolební debatě s Joem Bidenem. Trump řekl, že by válku ukončil ještě před inaugurací prezidentem. Pavel Havlíček, analytik Asociace pro mezinárodní otázky a odborník na Rusko a Ukrajinu, Radiožurnálu řekl, že nikdo detaily jeho plánu nezná. Praha 15:18 4. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský voják nese 155mm dělostřelecký granát (archivní foto) | Zdroj: Reuters

Co víme o Trumpových plánech vzhledem k ukrajinsko-ruské válce, pokud by byl zvolený prezidentem? I on Putinovy podmínky pro jednání o míru na Ukrajině označil za nepřijatelné.

Je pravda, že v poslední prezidentské diskusi, která hodně rezonovala, je samozřejmě označil za nepřijatelné. Na druhou stranu je také pravdou, že jeho plány nejsou úplně jasné. Jsou dost vágní nad rámec toho, že by ten konflikt rychle vyřešil.

Případně když říká, že za jeho prezidentství by se ten konflikt nikdy nestal kvůli tomu, že je silný prezident a že byl tím, který nedopustil, aby se stal. Jenom v téhle situaci dokáže argumentovat. Žádné konkrétnější plány jsme však z jeho strany skutečně neviděli a nějaká cestovní mapa, jak toho míru dosáhnout, nikdy představena nebyla.

Dá se odhadovat, jak by vypadala podpora Ukrajiny od USA, kdyby se prezidentem stal právě Donald Trump? Třeba i z toho, jak se chovali republikáni při schvalování balíku pomoci pro Ukrajinu.

Jedno je jasné – skutečně by tam z jeho pohledu a z pohledu Spojených států panovala daleko vyšší míra nejistoty. Ať už koukáme na cestu k mírovému plánu, anebo se koukáme na další podporu Spojených států vůči Ukrajině, tak prostě nevíme, co by se stalo.

Ta nepředvídatelnost je něco, co jak Ukrajince, tak Evropany do velké míry tíží. Všichni rozumí tomu, že Trump bude tlačit na to, aby byla daleko větší zodpovědnost na straně Evropanů, a také bude tlačit na to, že pozornost Spojených států se bude přesouvat stále více na regiony a do Pacifiku.

Avšak nikdo už dobře nerozumí tomu, co to bude konkrétně znamenat vůči Rusku anebo samotné Ukrajině. To je právě něco, co hodně hlasů v Evropě i na samotné Ukrajině znepokojuje a dává prvek určité výhody ruské straně.

Ruská strana totiž kalkuluje s tím, že některé z těchto klíčových okamžiků, ať už je to americká prezidentská volba anebo například nadcházející volby ve Francii, budou tím prvkem nepředvídatelnosti, který poté může znejišťovat Ukrajince a dávat ruské straně pomyslnou výhodu.

Analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Jak se sami Ukrajinci připravují na možnost, že by se prezidentem stal právě Donald Trump?

Já myslím, že to dobře naznačuje chování Volodymyra Zelenského a například jeho dřívější pozvánka pro Donalda Trumpa, aby se na Ukrajinu přijel podívat.

Ze strany dnešního kandidáta na post prezidenta Spojených států totiž zaznívaly podobné výroky jako z úst například maďarského premiéra Viktora Orbána, že válka na Ukrajině prakticky neprobíhá. Stejná slova jsme poté slýchali třeba i od slovenského premiéra Roberta Fica.

Na to konto se ukrajinská strana snažila být proaktivní a navázat dialog s republikánskou stranou a také s kandidátem Donaldem Trumpem. Snažila se pobízet republikány, aby byli aktivní, aby přijímali stanoviska, aby si konsolidovali svůj postoj a dali stranou tu míru nejistoty, která kolem toho stále je. To bych řekl, že je klíčové.

Samozřejmě my vidíme, že jak samotní Ukrajinci, tak celá řada evropských členských států včetně České republiky se snaží hrát takříkajíc na obě dvě strany a pracovat jak se stranou demokratickou, tak potom s tou republikánskou.

Biden a Zelenskyj podepsali desetiletou bezpečnostní dohodu. Američané se v ní zavazují k další vojenské podpoře. Jen prosím jednou větou, jak závažná je taková dohoda pro Donalda Trumpa?

Pravda je, že to nevíme. Taková dohoda může být z jeho strany buď formálně vypovězena, anebo nerespektována a neimplementována v praxi. Tohle je s velkým otazníkem