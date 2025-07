Trumpův imigrační úřad bude dostávat nejvíce peněz z policejních orgánů. Rozpočet vzroste o 20 miliard

Americký Úřad pro imigraci a cla (ICE) bude v příštích letech nejvíce financovaným policejním orgánem v USA. Jeho rozpočet díky Trumpově „velkému, krásnému zákonu“ vzroste z osmi na 28 miliard dolarů (592 miliard korun). Nově také může v určitých případech vyhošťovat přistěhovalce do třetích zemí, odkud nepřišli, s upozorněním pouhých šest hodin předem. Washington 7:03 21. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příslušníci Imigrační a celní správy (ICE) pátrají po přistěhovalcích v Chicagu (ilustrační foto) | Foto: Matthew McDermott | Zdroj: Polaris / Profimedia

Americký prezident Donald Trump si před několika týdny připsal významný politický úspěch, když přesvědčil Kongres, aby přijal jeho „megazákon“, jinak také nazývaný „velký krásný zákon“ (One Big Beautiful Bill Act). O návrhu, pod který spadá i řada migračních opatření, přitom i řada republikánů říkala, že s ním nesouhlasí, byť pro něj nakonec zvedli ruku.

Dokončení by se díky zákonu mohla dočkat zeď na hranici s Mexikem, která byla před volbami v roce 2016 jedním z hlavních symbolů Trumpovy prezidentské kampaně. Nyní Trump své tažení proti přistěhovalcům, kteří jsou ve Spojených státech nelegálně, posouvá o několik úrovní výš.

Již platný zákon počítá s investicemi až 170 miliard dolarů (asi 3,6 biliony korun) do migrační politiky. Donucovací imigrační úřad ICE se stane nejvíce financovaným policejním orgánem v zemi, popisuje deník The New York Times (NYT).

Prudký nárůst rozpočtu ICE počítá s náborem až 10 tisíc nových federálních agentů pro vynucování migračních zákonů | Foto: Cristina Matuozzi | Zdroj: Reuters

Finance půjdou na nábor nových až 10 tisíc agentů ICE nebo nákup vybavení pro detenční zařízení pro migranty, jejichž kapacity už dlouho nedostačují.

Slibovali zveřejnění, teď popírají jejich existenci. ‚Epsteinovy seznamy‘ rozvracejí Trumpovu základnu Číst článek

Z Trumpovy politiky se těší mimo jiné soukromé vězeňské organizace. Například floridské GEO Group po Trumpově zvolení v listopadu prudce vzrostla hodnota akcií. Její ředitel George Zoley na listopadovém jednání společnosti řekl, že „GEO Group byla vytvořena pro tento unikátní moment v historii naší země a kvůli příležitostem, které přinese“.

Vyhoštění za šest hodin

ICE kromě rozšíření rozpočtu dostává pod vedením Trumpovy vlády i další práva ve snaze maximalizovat efektivitu vyhošťování a vymáhání migračních zákonů.

Šéf imigračního úřadu Todd Lyons začátkem měsíce rozeslal interní zprávu, podle níž může ICE deportovat migranty do třetí země, která není zemí jejich původu, a to s upozorněním pouhých šest hodin dopředu. O koordinační zprávě pro pracovníky ICE informovala minulý týden stanice NBC News.

„Pokud Spojené státy obdržely od cílové země diplomatické záruky, že vyhoštění cizinci nebudou pronásledováni nebo mučeni, a pokud ministerstvo zahraničí považuje tyto záruky za důvěryhodné, může být cizinec vyhoštěn bez nutnosti dalších procedur,“ stojí v memorandu.

EU byla brutální, teď se chová velmi mile, tvrdí Trump. Obchodní dohoda je podle něj možná Číst článek

Pokud podle Lyonse USA taková ujištění nedostanou, musí ICE doručit imigrantovi oznámení o vyhoštění, kde uvede, do jaké země jej federální vláda vyhostí, a počká s procesem 24 hodin. Nebude se přitom ptát, zda se dotyčný vyhoštění do země obává.

Memorandum však dále uvádí, že „za naléhavých okolností“ může policista osobu deportovat již za šest hodin, pokud jí „poskytne přiměřené prostředky a možnost promluvit si s právníkem“.

Taková politika se může vztahovat jednak na ty, kterým byl vydán pravomocný příkaz k vyhoštění, ale u nichž soudce shledal, že by jim v případě deportace hrozilo pronásledování nebo mučení, a jednak na ty, kteří pocházejí ze zemí, s nimiž Spojené státy nemají diplomatické vztahy, jako je například Kuba.

Úředníci ICE mají instrukce neptat se přistěhovalců, zda se deportace do třetí země obávají. Ale ti, kteří strach projeví, dostanou možnost dalšího přezkoumání případu před imigračním soudem.

Protest v New Yorku před vchodem do společnosti Plantir. Demonstranti ji viní ze spolupráce s agenturou ICE tím, že napomáhá digitálnímu sledování lidí určených k deportaci (14. července 2025) | Foto: Lokman Vural Elibol | Zdroj: Reuters

Agentura AP koncem minulého týdne rovněž informovala, že americká vláda poskytne ICE osobní údaje 79 milionů lidí registrovaných v programu zdravotního pojištění Medicaid s cílem umožnit mu nalézt přistěhovalce, kteří v USA pobývají nelegálně. Osobní údaje pojištěnců obsahují například jejich adresu nebo etnicitu.

Kulturní změna

Migrační politiku Trumpovy vlády od samého začátku provázejí kontroverze – od sdílení silně stylizovaného videa s migranty v okovech pochodujícími na letišti k deportaci přes ministryni pro vnitřní bezpečnost Kristi Noemovou označující Los Angeles za „město kriminálníků“ až po statistiky o deportovaných migrantech.

Italský plán posílat migranty do Albánie je fiaskem. Meloniová od něj potichu upouští Číst článek

Ačkoliv Trump sliboval vyhostit ze země „ty nejhorší z nejhorších“, nová vládní data ukazují opak, píše agentura AP.

„Do 29. června ICE zatkla 77 861 lidí, z toho 41 495 – 71,7 procenta – nebylo usvědčeno z žádného zločinu. Do toho spadá 14 319 lidí, kteří čelí obvinění,“ píše AP.

Bílý dům je podle své mluvčí Karoline Leavittové přesvědčený, že stojí v čele „kulturní změny“ a že zločinci jsou všichni přistěhovalci bez dokumentů, jelikož do se do země dostali nelegální cestou, a to nehledě na to, že v USA mohli žít i desítky let. Faktem také je, že ačkoliv vstup do USA bez platného povolení je zločinem, setrvání v zemi poté, co dotyčném vypršelo vízum, je pouze občanskoprávním deliktem. I takové však vláda označuje za zločince.

V posledních měšcích se rovněž objevila řada případů, kdy byli při vstupu do USA zadrženi turisté či lidé, kteří do země cestovali pracovně. S českým klarinetistou Jaroslavem Škutou, kterého do USA v červenci nevpustili, hovořil web iROZHLAS.cz předminulý týden.