Trumpův obrat mě nepřekvapuje. Ficova vláda se chová pokrytecky, říká poradce resortu obrany Naď

Jaká je současná iniciativa NATO a Evropské unie, pokud jde o vojenskou pomoc Ukrajině? A proč slovenská vláda zastává proruskou politiku a zároveň zavírá oči před vývozem munice na Ukrajinu? „Vláda Roberta Fica velmi dobře ví, že munice končí na Ukrajině. Jdou z toho ale peníze a firmy blízké vládě se tváří, že jsou poloslepé," říká pro Radiožurnál poradce české ministryně obrany a bývalý ministr obrany Slovenské republiky Jaroslav Naď. Praha 0:10 16. července 2025

Spojené státy v pátek oznámily, že obnovily dodávky vojenské pomoci Ukrajině. Potvrdil to i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který upozornil, že se připravují i nové balíky evropské pomoci. Co o nich tedy můžeme v tuto chvíli říct?

V první řadě chci říct, že mě nepřekvapuje ta změna pozice Spojených států, protože logika říká, že k té změně muselo dojít. Mluvil jsem s představiteli Republikánské strany. Ti říkali, že na Trumpa je třeba jít pomalu, ale že na konci změní tu pozici. Myslím si, že budeme vidět zase opačný extrém, tolik pomoci, kterou budou teď posílat Spojené státy, nedával ani Joe Biden. Možná, že se budu mýlit, ale osobně si myslím, že to tak bude.

Co se týká evropského nastavení, jsem velmi hrdý za to, že skoro všechny země EU výrazným způsobem pomáhají Ukrajině. A o to smutnější jsem, že Slovensko společně s Maďarskem jsou dvě země, kde máme proruské vlády, které prosazují zájmy Kremlu a ne Evropy nebo svých vlastních zemí. Jsem velmi nešťastný z toho, jakým způsobem se to vyvíjí.

Naopak tady, kde působím jako poradce, jsem hrdý na to, že ČR hraje tu první ligu v celém tom balíku zemí, které se chovají zodpovědně. Na to je třeba být hrdý.

Německý kancléř Friedrich Merz na čtvrteční dárcovské konferenci připustil, že Berlín je připraven koupit od Spojených států systémy protivzdušné obrany Patriot a poskytnout je Ukrajině. Bude to iniciativa NATO jako celku anebo jednotlivých zemí, popřípadě kombinace obojího?

Asi to bude kombinace. Je tam samozřejmě formát Ramstein, to jsou země, které pomáhají Ukrajině vojensky. Zemí, které hledají společné řešení, je přibližně padesát pět. Vědí, co Ukrajina aktuálně potřebuje, a hledají finanční prostředky. Potom je to proplácené samozřejmě z Evropského mírového nástroje EPF v rámci EU, kde se proplácejí pro jednotlivé členské země EU, které pomáhají Ukrajině, náklady.

Pravděpodobně budou hledat řešení, jak i země mimo EU budou moct mít proplacené náklady. Jestli to bude přes EPF nebo to bude bilaterální dohodou s jednotlivými zeměmi, jako je to v případě například Německa, to se ukáže v nejbližších týdnech.

Jak se tedy hodlá angažovat Česko? Pokračováním muniční iniciativy?

Ta iniciativa je fantastická. Říkám s velkou radostí, že se to podařilo zrealizovat, protože to vůbec nebylo jednoduché. Je to mimořádně úspěšný projekt. Zahrnuje několik desítek zemí, které participují na tom, aby se hledaly všechny volné kapacity, aby se to vykoupilo z trhu. Když to nekoupí ta dobrá strana, tak to budou skupovat Rusové.

Proplácejí to členské země iniciativy, a jde to na Ukrajinu. Je to mezinárodně mimořádně uznávaný projekt a je třeba dát kredit vládě Petra Fialy, že do toho šla. Politicky to možná není úplně jednoduché a ani zrealizovat to logisticky není jednoduché, ale podařilo se to, a je to skvělá věc.

Nezmění Slovensko svoji rezervovanou pozici vůči vojenské pomoci Ukrajině?

Víte, to je takový farizejský přístup ze strany vlády Slovenské republiky. Oni na jedné straně říkají, že nechtějí pomáhat Ukrajině, že dodávky munice vlastně prodlužují konflikt. V podstatě říkají, abychom nikdy nepomáhali Ukrajině a ten konflikt nějak skončí. Samozřejmě by skončil vítězstvím Ruska, což je podle mě nejen proti morálce a proti geopolitické logice, ale hlavně je to proti slovenským národním a státním zájmům, vždyť bychom měli Rusko na hranici.

„Slovenská vláda nechce pomáhat Ukrajině, říká, že dodávky munice vlastně prodlužují konflikt. V podstatě říkají, že ten konflikt nějak skončí.“

Sousedíme s Ukrajinou, Užhorod je na hranici, kousek od slovenského území a kousek od okresních měst. A to poslední, co chceme, je, abychom tam měli ruské tanky na vojenském letišti, které tam je, a ruské stíhačky a bombardéry. Takže je to proti našim zájmům a přesto hraje Robert Fico a Robert Kaliňák a další představitelé vlády tuto proruskou politiku.

Na druhé straně dávají vývozní licence na obrovské množství munice, která se vyrábí na Slovensku a která končí na Ukrajině. Ministr Kaliňák řekne, že co my s tím máme jako vláda společného, že to skončí na Ukrajině? My to prodáváme i do jiných zemí a deset procent končí na Ukrajině. To vůbec není pravda.

Téměř sto procent končí na Ukrajině, protože všechno ostatní jde přes zprostředkovatelské krajiny, přes ČR, Polsko a USA, ale certifikát na vývoz té licence se dává do konečné země.

Čili vláda Roberta Fica velmi dobře ví, že ta munice končí na Ukrajině. Ale jdou z toho peníze a firmy, které jsou blízké vládě Roberta Fica, se tváří, že jsou poloslepí. Hrají takovou farizejskou hru. Já jsem rád, že Ukrajině pomáháme. Byl jsem víc hrdý, když jsme pomáhali tím, že jsme se vlastně jako země k tomu oficiálně přihlásili, ale jsem rád, že ta munice na Ukrajině skončí.

Základem plánu pro obnovu Ukrajiny musí být globální politická koalice, která spojí členské státy EU s demokratickými partnery, jako jsou Spojené státy, Británie, Kanada nebo Japonsko. To řekl na mezinárodní konferenci v Římě český prezident Petr Pavel. Zní to hezky, ale je to reálné?

Je to reálné, protože ta hrozba je společná. Každý, kdo má jen trochu oči otevřené, vidí, že Rusko dnes představuje zásadní globální hrozbu - hrozbu nejen pro Evropu prostřednictvím útoku na Ukrajinu nebo některými prohlášeními. Lidé jako Medveděv a další se vůbec netají tím, že říkají, že je třeba Evropu srovnat se zemí až po La Manche. To je citace, ne nějaká vymyšlená věc.

Toto je jejich politika, říkají, že je třeba nás všechny dát do mlýnku na maso. Že je třeba nás pobít a pozabíjet, že Rus je jediný správný a tak dále. Toto jsou jejich oficiální prohlášení. Vidíme to v Evropě, ale už to vidí ve Spojených státech, v jiných oblastech světa. Proto se dávají dohromady ty země, které sdílejí hodnoty.

Proč je nutné vybudovat obdobu Marshallova plánu a proč je ukrajinská obnova strategickou investicí do stability Evropy? Poslechněte si celý rozhovor výše.