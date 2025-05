Trumpův poradce pro národní bezpečnost Waltz opustí svůj post. Způsobil skandál se Signalem

Poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa pro národní bezpečnost Mike Waltz opustí svůj post v Bílém domě, uvedla ve čtvrtek stanice CBS News s odvoláním na zdroje. Podle stanice Fox News byl Waltz propuštěn ve čtvrtek a očekává se, že se Trump o záležitosti veřejně vyjádří. Washington 18:26 1. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Waltz nedopatřením přizval šéfredaktora časopisu The Atlantic do chatovací skupiny, kde se jednalo o konkrétních cílech amerických útoků (archivní foto) | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: Reuters

Trumpův poradce se ocitl pod drobnohledem poté, co v březnu nedopatřením přidal šéfredaktora časopisu The Atlantic Jeffreyho Goldberga do chatu, kde nejvyšší představitelé Trumpovy administrativy probírali chystané vojenské údery na Jemen.

Na svém postu podle těchto amerických stanic končí také Waltzův zástupce Alex Wong.

Waltz 13. března Goldberga nedopatřením pozval do chatovací skupiny v aplikaci Signal, kde byli také viceprezident J.D. Vance či ministr obrany Pete Hegseth, který ostatní informoval o konkrétních cílech chystaných amerických útoků či zbraních, které USA nasadí.

Aplikaci Signal Washington neschválil pro sdílení citlivých informací a Goldberg posléze její použití ke koordinaci útoku označil za „nehorázně lehkomyslné“.

Waltz ‚dostal lekci‘

Poté, co Waltz za zavřenými dveřmi přiznal autentičnost reportáže o incidentu, kterou zveřejnil Goldberg v The Atlantic, diskutovali představitelé Bílého domu o tom, zda by neměl rezignovat, píše web CBS News.

Waltz však nabídku odstoupit neučinil a Trump ho tehdy o odstoupení nepožádal. Prezident se Waltze veřejně zastával. Označil ho například za „dobrého člověka“, který „dostal lekci“.

Trumpova vláda kvůli incidentu čelila ostré kritice. Bezpečnostní experti v rozhovorech s médii tvrdili, že využití aplikace Signal pro diskusi o takto citlivých otázkách je ohrožením národní bezpečnosti.

The Atlantic poznamenal, že za běžných okolností by některé informace z chatu podléhaly utajení. Trumpova administrativa opakovaně popírala, že by na chatu byly sdílené utajované informace.

Deník The Wall Street Journal (WSJ) na konci března napsal, že Waltz v důsledku aféry ztratil vliv na prezidenta a přízeň vysoce postavených poradců uvnitř Bílého domu, i když mu Trump veřejně vyjádřil podporu.

V očích republikánského prezidenta nebylo Waltzovým největším prohřeškem podle zdrojů WSJ založení chatu v aplikaci Signal pro koordinaci úderů na jemenské povstalecké hnutí Húsíů, ale to, že měl v telefonu číslo na Goldberga a nechtěně ho do konverzace přidal.