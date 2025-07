Trumpův výnos o občanství dětí narozených v USA je protiústavní, rozhodl federální odvolací oud

Podle Trumpova výnosu by úřady neměly automaticky uznávat děti narozené ve Spojených státech za americké občany, pokud aspoň jeden z rodičů není občanem USA nebo nemá v zemi trvalý pobyt. Informují o tom agentury.

Nejvyšší soud v červnu rozhodl, že jednotliví soudci pravděpodobně překročili své pravomoce, když vydali celonárodní soudní příkaz proti řadě Trumpových výnosů včetně toho o automatickém udělování amerického občanství. Několik okresních soudců předtím zablokovalo Trumpovu snahu zrušit dlouhodobé pravidlo dané americkou ústavou, že každý, kdo se narodí na území USA, se automaticky stává americkým občanem.

Odvolací soud v San Francisku však ve středu rozhodl, že okresní soudce ve městě Seattle, který podobný soudní příkaz blokující Trumpův výnos vydal, své pravomoce nepřekročil. „Dospěli jsme k závěru, že okresní soud nepřekročil svou pravomoc, když vydal univerzální soudní nařízení s cílem poskytnout státům úplnou úlevu,“ uvedl soudce odvolacího soudu Ronald Gould.

Omezení soudního příkazu na státní úroveň by podle Goulda bylo stejně neúčinné, jako kdyby prezidentský výnos nebyl zablokován vůbec. Soud to zdůvodnil komplikacemi, které by mohly nastat, pokud by se lidé pohybovali mezi americkými státy s různými pravidly pro udělování občanství.

Trumpův výnos je rovněž v rozporu s americkou ústavou, shledal odvolací soud. „Okresní soud správně dospěl k závěru, že navrhovaný výklad exekutivního výnosu, který odpírá občanství mnoha osobám narozeným ve Spojených státech, je protiústavní. Plně souhlasíme,“ uvedl Gould.

Nejvyšší soud, ve kterém mají konzervativní soudci většinu 6 ku 3, se minulý měsíc vyhnul rozhodnutí o ústavnosti Trumpova výnosu o občanství a zabýval se pouze otázkou celonárodních soudních příkazů. Trump tehdy výsledek nicméně označil za „obrovské vítězství“. Nejvyšší soud rovněž ponechal otevřenou možnost, že by výnosy mohly být blokovány prostřednictvím hromadných žalob.

Federální soudce ve státě New Hampshire začátkem července přiznal status hromadné žaloby všem dětem, kterým by na základě Trumpova výnosu mohlo být potenciálně odepřeno občanství. Soudce vydal předběžné opatření, kterým se platnost výnosu pozastavuje na celonárodní úrovni, zatímco soudní proces pokračuje.

V USA bylo podáno nejméně devět žalob proti Trumpově nařízení. Více než 150.000 novorozeňatům ročně bude v USA odepřeno americké občanství, pokud Trumpův výnos vstoupí v platnost na úrovni celých USA, uvedli žalobci v rámci různých soudních sporů o prezidentově opatření.