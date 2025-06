Trumpův zákon do 10 let navýší dluh USA o 52 bilionů, tvrdí rozpočtový úřad. Kritizuje ho i Musk

Nový zákon o snížení daní a výdajů, jejž podporuje americký prezident Donald Trump a jehož návrh v současné době prochází Kongresem, navýší do deseti let dluh federální vlády o dalších 2,4 bilionu dolarů (52 bilionů korun) ze současných 36,2 bilionu dolarů (785 bilionů korun). Vyplývá to z nové analýzy, kterou ve středu zveřejnil nestranický Rozpočtový úřad Kongresu (CBO). Washington 22:12 4. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Musk Trumpův návrh zákona označil za „rozsáhlý, nehorázný, vepřovým masem nadívaný“ (archivní foto) | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reauters

Návrh vedle demokratů i některých republikánů tvrdě kritizuje také klíčový Trumpův spojenec, multimiliardář Elon Musk.

CBO vydal své hodnocení den poté, co „jeden velký krásný návrh zákona“, jak legislativu nazývá Trump, Musk naopak označil za „rozsáhlý, nehorázný, vepřovým masem nadívaný“ návrh. Na svou kritiku navázal majitel společností Tesla a SpaceX i ve středu, když vyzval k vypracování nového návrhu.

Musk minulý týden opustil Trumpovu administrativu, v níž dohlížel na fungování úřadu pro efektivitu státní správy (DOGE).

CBO poskytuje zákonodárcům přes 50 let nezávislé a nestranné ekonomické analýzy při schvalování rozpočtů. Jeho dřívější odhad dokonce předpokládal, že republikánský návrh, jejž schválila 22. května Sněmovna reprezentantů bez podpory demokratů většinou jediného hlasu, zvýší v příštím desetiletí dluh Washingtonu přibližně o 3,8 bilionu dolarů.

Přijetí zákona by podle prognózy CBO zároveň snížilo příjmy federální vlády během deseti let o 3,7 bilionu dolarů, zatímco výdaje by se snížily o 1,25 bilionu dolarů.

Zvýší se počet lidí bez pojištění

Počet lidí bez zdravotního pojištění ve Spojených státech by se v důsledku přijetí zákona do roku 2034 zvýšil o 10,9 milionu. Z toho by odhadem 1,4 milionu lidí tvořili přistěhovalci bez dokladů, kteří by již nebyli zahrnuti do programů financovaných jednotlivými státy.

Nový odhad CBO zohledňuje pozdější změny, které republikánští lídři v návrhu zákona prosadili, aby prošel i přes rozpočtové „jestřáby“ v řadách republikánů ve sněmovně. Demokraté návrh zákona kritizují, protože podle nich neúměrně zvýhodňuje bohaté a snižuje dávky pro pracující Američany.

Legislativa nyní čeká na projednání v Senátu. Očekává se, že i senátoři přijdou s pozměňovacími návrhy.

Demokraté návrhu přezdívají Trumpův „velký, škaredý zákon“. Člen sněmovny Brendan Boyle, čelný demokrat v rozpočtovém výboru, k němu řekl: „Slovy Elona Muska je tento návrh zákona nechutná ohavnost.“