Trzaskowski dominoval velkoměstům i povodňovým regionům. Nawrockého k vítězství ale dovedl venkov

Náznak vítězství jednoho kandidáta a pak velký zvrat. V neděli v devět večer se v Polsku zavřely volební místnosti a vládní kandidát na prezidenta Rafal Trzaskowski oznámil vítězství v prezidentských volbách. Podle prvních průzkumů Trzaskowski totiž získal padesát celých tři desetiny procenta hlasů. Opoziční kandidát Karol Nawrocki ale slíbil, že ještě té noci vyhraje on. A pozdější průzkumy mu daly za pravdu. Od stálé zpravodajky Varšava 7:19 2. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidát na prezidenta za Občanskou koalici, varšavský starosta Rafal Trzaskowski a jeho manželka Malgorzata Trzaskowska sledují oznámení výsledků druhého kola prezidentských voleb ve Varšavě, Polsko, 1. června 2025 | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

Karol Nawrocki získal nakonec padesát celých osmdesát devět setin procenta hlasů, zatímco Rafal Trzaskowski, tedy ten zbytek, něco přes 49 procent hlasů. Nakonec rozhodlo jen asi 370 tisíc voličů.

Polské prezidentské volby vyhrál Nawrocki ze strany Právo a spravedlnost. Získal 50,9 procent hlasů Číst článek

A i přes malý rozdíl to znamená pro Karola Nawrockého silný mandát a posílení nejen dnes opoziční strany Právo a spravedlnost na poli parlamentní politiky, ale také krajně pravicové Konfederace Koruny polské, zatímco pro strany vládní koalice v čele s Občanskou koalicí to znamená oslabení.

Karol Nawrocki ovládl východní vojvodství Polska, kde je historicky vždy větší podpora Práva a spravedlnosti a ovládl venkov a menší města. Trzaskowski zase zvítězil ve velkoměstech jako Varšava, Poznaň, Krakov, Gdaňsk nebo Lodž.

Trzaskowski vyhrál i v regionech, které loni zasáhla povodeň v polsko-českém pohraničí. Vyhrál i v zahraničí, snad kromě Spojených států a Kanady, které tradičně v polských volbách podporují pravici, ale v zahraničí v rámci Evropy vyhrál Trzaskowski.

Nawrocki zvítězil ve druhém kole u mladých voličů ve věku 18 až 29 let, u voličů do 39 let a u voličů nad 60 let.

Velké slovo měla v těchto volbách navíc nespokojenost s vládou Donalda Tuska, které se nedaří plnit volební sliby z dob před parlamentními volbami v roce 2023. Nebude se jí je dařit plnit ani v budoucnu, protože po vetu Andrzeje Dudy se bude potýkat s vetem Karola Nawrockého.