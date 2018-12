Vlna tsunami si v Indonésii vyžádala 62 mrtvých a stovky zraněných

Nejméně 62 mrtvých si vyžádala přílivová vlna tsunami v pobřežních oblastech u Sundského průlivu mezi indonéskými ostrovy Jávou a Sumatrou. Oznámila to v neděli agentura AP s odvoláním na indonéskou vládní agenturu, která má na starosti zvládání živelných pohrom. Další dvě desítky lidí se pohřešují. Předchozí bilance čítala 43 mrtvých a 584 zraněných. Jakarta 6:10 23. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tsunami v Indonésii (ilustrační foto) | Foto: Beawiharta | Zdroj: Reuters

Mluvčí úřadu pro řešení katastrof Sutopo Purwo Nugroho uvedl v neděli ráno v televizi, že vlna tsunami, která vznikla při dřívější erupci známé sopky Krakatoa, poškodila také stovky domů.

Úřady se zprvu domnívaly, že nejde o tsunami, ale o příliv, a vyzvaly obyvatelstvo, aby nepropadalo panice. „Byl to omyl, litujeme toho,“ uvedl mluvčí Nugroho podle agentury AFP. Omyl podle něj pramenil z toho, že vlně tentokráte nepředcházelo zemětřesení.

Svědectví turistů

„Přijeli jsme v devět večer na prázdniny a náhle tu byla voda. Všechno zčernalo. Nešla elektřina,“ uvedl patnáctiletý Muhammad Bintang, který na velice populární pláži Carita Beach na západním pobřeží ostrova Jáva viděl, jak se vlna blíží. „Nemohl jsem nastartovat svou motorku, a tak jsem utíkal pryč. Modlil jsem se a utíkal jsem, jak jsem mohl nejrychleji,“ vylíčil AFP třiadvacetiletý Lutfi Al Rasyid.

„Musel jsem utíkat, zatímco vlna překonala pláž a pronikla 15 či 20 metrů do vnitrozemí,“ vylíčil Nor Öystein Lund Andersen podle agentury AP. Zrovna pořizoval snímky sopky, když náhle uviděl, že se k němu blíží velká vlna. „Příští vlna se dostala k hotelu a smetla auta ze silnice za ním. Stihl jsem s rodinou uprchnout lesními stezkami do vyšší polohy, kde se o nás místní postarali. Bohudíky jsme vyvázli nezraněni,“ dodal.

Indonésie má za sebou zářijové ničivé zemětřesení, které provázela vlna tsunami a které nepřežilo přes dva tisíce lidí.

Indonésie leží v oblasti častých zemětřesení. V roce 2004 při zemětřesení a tsunami, které postihly několik zemí, zemřelo v Indonésii přes 120 tisíc lidí. Celkově si tato událost vyžádala 226 tisíc obětí.