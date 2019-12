Někteří se zachránili na palmách. Na Srí Lance zemřelo při tsunami před patnácti lety 35 tisíc lidí

Přes 35 tisíc obětí a půl milionů lidí bez střechy nad hlavou po sobě zanechala ničivá tsunami před 15 lety na Srí Lance. Nejvíc lidí ale po úderu mořské vlny vyvolané zemětřesením zahynulo v Indonésii. Tam se počet obětí odhaduje až na 160 tisíc. Na mnoha místech Srí lanky si ve čtvrtek připomínali smutné výročí a scházeli se na místech, kde zahynuly oběti tsunami. Peralyia (Srí Lanka) 15:41 26. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

I klidný Indický oceán budí respekt. 26. prosince 2004 bylo také moře klidné, než se ale přelilo přes pláže a zaútočilo na pevninu s nevídanou silou.

Chamil Pradeep z městečka Peralyia v onen volný den vrcholící turistické sezony ráno spal. Matka ho vzbudila, že je v domě voda. Když vyšel ven, lidé křičeli a utíkali do vnitrozemí. Utíkal tedy také a s matkou a dalšími čtyřmi bratry se ukryli do chrámu, který je postavený na návrší.

Po patnácti nebo dvaceti minutách ale voda opadla a tak se muži a parta kluků vydali do obce hledat lidi, kteří byli nezvěstní. Moře ustoupilo z pláže a někteří lidé začali sbírat vyplavené ryby. Pak ale uslyšeli strašný hluk. To se řítila druhá vlna se vším, co do moře spláchla. Voda se hnala mnohem rychleji, že první vlna. Chamila zasáhla. Podobně jako ostatní kluci se zachránil tím, že vylezl na kokosovou palmu.

Ve vlaku zemřelo 1700 lidí

Velkou tragédii způsobila vlna přímo v Peralyia. V 9.36 tudy totiž jako obvykle projížděl vlak z metropole Colomba do města Galle. Podle Chamila na něm hledali lidé útočiště. Takový těžký vlak přece nemůže voda porazit. Voda ale byla silnější. Jen na tomto jednom místě zahynulo 1700 lidí.

Za oběti tsunami se u památníku s bronzovým reliéfem převráceného vlaku a jezera trosek modlili duchovní buddhistické, hinduistické, muslimské i křesťanské komunity. Lidé pokládali k památníku květiny a zapalovali svíčky.

Manažer charitativní Nadace dobroty Saman Kumara si vzpomíná, že před 15 lety slyšel slovo tsunami poprvé. Možná proto, že lidé tsunami vůbec neznali, bylo tolik obětí. Tehdy také neexistoval žádný varovný systém. Dnes už je a pravidelně se testuje. Saman Kumara věří, že kdyby náhodou tsunami udeřila znovu, byli by už obyvatelé Srí Lanky lépe připravení.

