ONLINE: ‚Důkaz nade vši pochybnost.‘ Pod nemocnicí Šífa jsme objevili 55 metrů dlouhý tunel, tvrdí Izrael

Izraelská armáda v neděli oznámila, že v podzemí nemocnice Šífa v Pásmu Gazy nalezla tunel dlouhý 55 metrů, o kterém se domnívá, že ho využívalo radikální hnutí Hamás. Podle ní to dokazuje tvrzení izraelských tajných služeb, že Hamás měl pod nemocnicí své vojenské zázemí, píše server The Times of Israel. Palestinské teroristické hnutí to dlouhodobě odmítá. Izraelští vojáci tunel nalezli při prohledávání nemocnice.

