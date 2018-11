Vynucená přiznání i anální prohlídky. Neziskovka popsala, jak s gayi zachází liberalizující se Tunisko

Tuniští policisté a justice neváhají zkonfiskovat mobily mužů, které podezřívají z toho, že mají homosexuální orientaci, nutí je k nedobrovolným análním testům a vynucují si přiznání k homosexualitě, uvádí lidskoprávní organizace Human Rights Watch. Severoafrická země přitom přijímá liberální zákony a diskutuje se i o dekriminalizaci homosexuality, za kterou hrozí až tři roky vězení. Cesta je ale stále dlouhá, jak ukazují svědectví z Tunisu. Tunis 20:32 11. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Organizace Human Rights Watch zdokumentovala případy, kdy se tuniská policie ke znásilněným chovala dehonestujícím způsobem (ilustrační foto) | Foto: Martin Dorazín

Human Rights Watch cituje dvaatřicetiletého inženýra vystupujícího pod zkratkou K.S. Na policii byl ohlásit znásilnění obuškem. Podle jeho svědectví byl znásilněn mužem, s kterým si domluvil schůzku přes Gindr – seznamovací aplikaci pro gaye a bisexuály.

„Třásl jsem se a krvácel,“ popisuje. Druhý den se odhodlal jít do nemocnice, ale k vyšetření potřeboval posvěcení policie. Jenže ta nařídila anální test, který měl určit, zda není zvyklý na „praktikování sodomie“.

V Tunisku se slaví i protestuje. Radost z výročí nabyté svobody se mísí se zklamáním z ekonomického vývoje Číst článek

Muž byl podle vlastních slov vyděšený. „Řekl jsem doktorovi, že test nechci, ale on na něm trval,“ popisuje. Musel si stáhnout kalhoty, kleknout na nemocniční postel a ruce dát na zem. „Nasadil si rukavice a začal mě prsty vyšetřovat. Jakmile to udělal, začalo mi být špatně a řekl jsem, že chci na záchod. Chtěl jsem to ponížení ukončit. Nechal mě jít. Vyhnul jsem se policistům, kteří na mě na chodbě čekali. Hned na parkovišti jsem se rozeběhl, dokud jsem se necítil v bezpečí,“ popisuje K.S. V červnu sedl na letadlo do Belgie, kde zažádal o azyl.

Nevládní organizace mluvila se šesti muži stíhanými za homosexualitu, která je v Tunisku trestná, a prozkoumala jejich soudní spisy. Minimálně tři z nich ze severoafrické země utekli a zažádali o azyl v Evropě.

Nejdemokratičtější arabská země regionu

Tunisko přitom platí za jedinou arabskou zemi, kde revoluce arabského jara vedla ke svobodnější společnosti. V indexu demokracie, který sestavuje britská Economist Intelligence Unit, mu patří 69. místo. Je ale nejdemokratičtějším arabským státem a druhým v regionu Blízkého východu a severní Afriky hned za Izraelem.

Revoluční změna zákona. Muslimky se v Tunisku mohou provdat za jinověrce Číst článek

V létě 2017 médii proběhla zpráva, že africký stát zakazuje znásilnění v manželství, sexuální obtěžování na veřejnosti a obecně posiluje práva žen. Německý deník Süddeutsche Zeitung tehdy upozornil, že více než třetinu tuniského parlamentu tvoří ženy, tedy nejvíc v arabském světě. V červenci 2018 byla poprvé v dějinách zvolena žena starostkou tuniské metropole Tunisu. Od roku 1956 je v této zemi povolen rozvod a zakázána polygamie.

Tři roky za homosexualitu

Zákony zrovnoprávňující ženy a muže, ale i dekriminalizaci homosexuality podporuje tuniský prezident Al-Bádží Qáid as-Sabsí, píše v reportáži ze srpna 2018 německý server Deutsche Welle. V říjnu tohoto roku dokonce tuniští poslanci předložili novelu zákona o individuálních svobodách, který by článek 230 trestního zákoníku, jenž kriminalizuje homosexualitu, zrušil.

Jak ale pro Humans Right Watch říkají další vyslechnutí muži, policie s nimi zachází velice hrubě a porušuje jejich lidská práva. Jednačtyřicetiletý dokumentarista pod zkratkou K. B. popisuje, jak mu policie zabavila mobil, prohlédla historii a poté ho vypnula, aniž by muži dovolila zavolat si právníka nebo se ozvat rodině. Důvodem bylo, že muž, se kterým měl sex, se policii k homosexuálnímu styku přiznal. Po třinácti měsících a ponižující anální prohlídce ho soud nakonec osvobodil.

„Tuniské úřady nemají žádné právo zasahovat do soukromých sexuálních praktik, brutalizovat a zastrašovat lidi pod záminkou vynucování diskriminujících zákonů,“ řekla tuniská ředitelka Human Rights Watch. „Tunisko by mělo zrušit starověké zákony a respektovat právo každého na soukromí,“ dodala.

Pachatelem místo oběti

Příběh šestadvacetiletého zdravotníka M.R. začíná nahlášeným znásilněním. Jenže policisté i soudce se k němu začali chovat jako k pachateli místo jako k oběti.

„Aha, takže vy jste ten, kdo to způsobil, vy jste komplic, tady není žádné znásilnění, zasloužil jste si to,“ popisuje M.R. reakci šéfa policejní stanice. Byl obviněn ze sodomie a propuštěn na podmínku. Dostal výpověď v nemocnici. „Neměl jsem žádnou jinou možnost, cítil jsem se všemi zavržený, rodinou, společností, kolegy. Bál jsem se jít do vězení,“ popisuje, proč se rozhodl utéct do Francie.

Tunisko v ekonomické krizi. Pociťují ji i lidé z lepších společenských vrstev Číst článek

Nevládní organizace také popisuje příběh osmnáctiletého studenta, který byl za homosexualitu zatčen poprvé, když mu bylo sedmnáct let. Kromě šesti vyslechnutých mužů prozkoumala Human Rights Watch dokumenty u pěti dalších případů. Z těch vychází podobný obrázek.

Tunisko přitom v září 2017 formálně přijalo doporučení, aby ukončilo vynucené anální prohlídky. „Lékařské prohlídky budou prováděny na základě souhlasu osoby a za přítomnosti lékařského odborníka,“ řekla tuniská delegace během pravidelného posouzení stavu lidských práv v Radě pro lidská práva OSN. Jenže tuniské soudy mohou využít odmítnutí prohlídky jako důkaz viny, navíc někteří muži popisují, že se prohlídek účastnili také policisté.

„Doktor mi řekl, ať se předkloním. Byl tam jeden policista a jeden asistent doktora, kteří přihlíželi. Doktor strčil jeden prst do mého řitního otvoru a pohyboval s ním. Hrozně jsem se styděl. Bylo to tak dehumanizující,“ popisuje dokumentarista K.B.