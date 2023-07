Miliarda eur výměnou za demokracii a boj s pašeráky. Dohoda Unie s Tuniskem je úspěch, říká novinářka

Omezit migrační trasy vedoucí z Tuniska do Evropské unie má nová dohoda o strategickém partnerství mezi Bruselem a Tunisem. „Je to vítězství bruselské diplomacie. Tuniská vláda zpočátku o dohodu neměla zájem. Součástí totiž je, že Tunisko musí výměnou za peníze Evropské unie něco udělat,“ komentuje bruselská zpravodajka Respektu, Aktuálně.cz i Hospodářských novin Kateřina Šafaříková. Praha/Brusel 13:29 22. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Základem dohody je to, že Tunisko posílí hraniční kontroly a naruší obchody pašeráků (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Jedna miliarda eur (v přepočtu 23,7 miliard korun) z evropského rozpočtu za tuniskou pomoc v boji s nelegální migrací a pašeráky. Na tom se v polovině července shodli tuniský prezident Kaís Saíd s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, nizozemským premiérem Markem Ruttem a jeho italskou kolegyní Giorgiou Meloniovou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: zpravodajka Kateřina Šafaříková. Moderuje Zita Senková

Tuniská vláda nejprve o dohodu, díky které získá miliardu eur na podporu ekonomiky a pomoc s hospodářskou krizí, neměla zájem, připomíná v pořadu Jak to vidí... na Dvojce zpravodajka Šafaříková. Kromě omezení nelegální migrace do Evropy má totiž Tunisko také zapracovat na kvalitě své demokracie.



„Tunisko není největší šprt, pokud jde o demokratické principy. Tuniská vláda proto nechtěla přistoupit na to, že by měla dělat nějaké reformy. Ale to se stalo,“ říká.



Pašeráci lidí. Kdo jsou, kolik chtějí za cestu a jak zabránit dalšímu umírání ve Středomoří Číst článek

Princip dohody je podobný tomu, jak funguje smlouva mezi Evropskou unií a Tureckem z roku 2016. „I když Turecko je na tom přece jen lépe z hlediska vnitřní státní struktury a dodržování demokratických principů,“ uznává zpravodajka.

Pro Řím je ale dohoda úspěch. Podle italského ministerstva vnitra dorazilo jen letos v prvním pololetí k tamním břehům více než 75 tisíc běženců, což je více než dvojnásobný nárůst ve srovnání s rokem 2022, kdy to bylo necelých 32 tisíc. Více lidí se objevuje také na ostrově Lampedusa, který slouží jako vstupní stanice pro migranty ze severní Afriky.

Místo balkánské migrační trasy do Evropy letos lidé zřejmě volí cestu přes Tunisko, shrnuje Šafaříková.

Peníze proti korupci

Jak bude plnění dohody fungovat v praxi, je zatím předčasné hodnotit. „Migrace je nezastavitelný jev. Můžete ji jenom nějakým způsobem regulovat,“ upozorňuje novinářka a vysvětluje:



Summit unijních lídrů skončil bez dohody o migraci. Proti se postavili Orbán a Morawiecki Číst článek

„Lidé, když utíkají, protože se narodili pod méně šťastnou hvězdou a chtějí do bezpečnějšího a bohatšího prostoru, tak pokud jsou rozhodnutí, tak to prostě udělají.“

Základem dohody je to, že Tunisko posílí hraniční kontroly a naruší obchody pašeráků. „Tuniské bezpečnostní síly budou mít víc peněz na to, aby zadržovaly a tahaly zpátky pašerácké čluny s lidmi na palubě k pobřeží,“ předpokládá Šafaříková a shrnuje:



„Na jedné straně máte pašeráka, který je ochoten dotyčného tuniského policistu podplatit. A na druhé straně je tady policista, který nemá výstavní tuniský plat. Evropská unie tedy dává peníze tuniské vládě na to, aby si zaplatila dostatek sil v přístavech.“



Rutte a Kallasová

Jedním z autorů dohody je končící nizozemský premiér Mark Rutte, který oznámil svůj odchod z nizozemské politiky. Mohl by se ale přesunout do politiky evropské, naznačuje Šafaříková. V příštím roce totiž skončí mandát šéfce Evropské komise von der Leyenové a brzy také tajemníkovi Severoatlantické aliance Jensi Stoltenbergovi.

Nejvíc prosperující města v Evropě otevřela dveře uprchlíkům, říká muž, který radil vládě Merkelové Číst článek

Kromě Rutteho se hovoří také o estonské premiérce Kaje Kallasové, která by se mohla stejně jako končící nizozemský premiér ucházet o post šéfky Komise nebo Aliance.



„Jí samotné je dobře mezi ostatními evropskými lídry. Na druhou stranu se mi nedávno zmínila, že po večerech čte o historii NATO,“ uzavírá Šafaříková.