Turisty na plážích v Tunisku vystřídali místní. Tržby ale obchodníkům a hotelům nevynahradí

Epidemická situace v Tunisku se postupně zlepšuje. Prohlásil to pověřený ministr zdravotnictví Alí Merábet. Doporučil ale zatím ponechat některá omezení pohybu. Před měsícem zaznamenávala oblíbená letní destinace 10 000 nových případů koronaviru denně, teď jsou čísla třetinová. Na českém cestovatelském semaforu ale Tunisko zůstává mezi černými zeměmi s extrémním rizikem nákazy. Čeští a další evropští turisté se tak Tunisku nadále vyhýbají. Reportáž Hammamet (Tunisko) 6:05 15. srpna 2021

Když jsem přijížděl do známého letoviska Hammamet, očekával jsem prázdné pláže, zavřené hotely, a stesky místních obchodníků. Realita je ale nakonec úplně jiná.

Tady, na hotelové pláži, není jediné volné lehátko, a také další pláže a moře v okolí jsou úplně plné lidí. Až na drobné výjimky je ale mezi rekreanty slyšet výhradně tuniská arabština.

Tunisané na plážích poslouchají hudbu, popíjejí pivo, roušku nenosí prakticky nikdo, a z údajně katastrofální koronavirové situace si evidentně těžkou hlavu nedělají.

‚Tunisanům se nedivte‘

„Situace je vážná, to ano. Lidi by měli být opatrní. My jsme Tunisané, ale žijeme ve Francii. Když jsme dneska přiletěli, všichni měli na letišti roušky. Udělali jsme si testy, a bohužel, jakmile vyjdou lidé z letiště ven, nikdo nic nedodržuje.“

Dafer s manželkou Jasmínou létají do Tuniska pravidelně, mají tam kořeny. Dafer je očkovaný, Jasmína po prodělaném covidu. „Mě čeká po návratu do Francie PCR test a nejméně sedmidenní karanténa. Pokud bych nebyl očkovaný, bylo by to aspoň deset dnů,“ vysvětluje pro Radiožurnál.

Pro lidmi zaplněné pláže i v období pandemie má Dafer pochopení: „Tunisanům se nedivte. Když je 40, 45 stupňů, mnozí z nich doma nemají klimatizaci, tak co můžou dělat jiného, než jít na pláž?“

V hammametské medíně, tedy ve starém centru města, jsem potkal krajanku Lenku Chamríjovou, která v Hammametu žije už šest let. „A žije se mi tady zatím krásně,“ odpovídá.

Poslední roky zažila turistika v Tunisku obrovské změny kvůli pandemii covidu-19. Spousta zemí totiž zařadila Tunisko do té nejrizikovější skupiny. Jak to změnilo život v Hammametu?

„Dotklo se to každé rodiny. Teď zrovna stojíme na začátku medíny, většinou jsou tu všechny obchůdky otevřené, je sedm večer, bývá tu hlava na hlavě. Je to takto mrtvé dlouhodobě. Celou letošní sezonu, ta začala oficiálně 19. dubna, jsme se radovali: ‚Hurá, bude klasicky šest měsíců letní sezony.‘ Ale pak se začalo postupně omezovat,“ popisuje Lenka Chamríjová.

Před branou do medíny má vozíček Sufján, který v několika velkých kastrolech obaluje oříšky do sladkých polev: „Tohle jsou mandle, a já je balím do pistáciové, jahodové a čokoládové polevy. Dělám to už léta, turisté ale teď nejsou. Obchod mi trochu zachraňují Tunisané. Ale jen trošku. Nemají moc peněz. Práce je málo.“

‚Letos je to zlé‘

Hned vedle Sufjánova vozíčku je velká kavárna, teď v podvečer je ale prázdná. A asi ani později se moc nezaplní. „Loni to bylo docela dobré, hlavně v srpnu a v září. Lidé přijeli. Ale letos? Letos je to zlé. Turisté prostě nejsou. Je tu maximálně deset procent turistů ve srovnání s loňskem. Jen pár Rusů a Poláků. Zbytek jsou Tunisané,“ vysvětluje Ahmad, který sedí za pokladnou.

„Musíme navíc zavírat v devět večer, zatímco dřív jsme měli třeba do dvou do rána. A vodní dýmka je také zakázaná. Je to těžké. Půlka personálu přišla o práci,“ dodává.

I když jsou pláže a některé hotely plné Tunisanů, byznys to nespasí. Řada dalších hotelů zavřela a útraty místních jsou mnohem menší, než útraty cizích turistů.

Lenka Chamríová pracuje jako delegátka jedné z českých cestovních kanceláří. S posledními českými klienty se rozloučila v půlce července.

„Loni, když začala pandemie, tak jsme si říkali: ‚Dobře, tahle sezona bude krátká.‘ Ale pokud bude i letošní sezona taková, nebo horší, tak už se budeme bát o své živobytí.“

Na otázku, zda se čeští turisté ještě letos do Tuniska vrátí ale odpovídá pozitivně. „Ano. Naděje umírá poslední,“ říká.

Večer jsou nábřeží v Hammametu totálně zaplavená tuniskými rekreanty, kteří covidovou katastrofu ve své zemi řeší po svém.