Další nepokoje v Tunisu. Mládež zapalovala pneumatiky, policisty napadla kameny

Po několika dnech se v Tunisku znovu rozpoutaly násilné protesty. Policie rozháněla slzným plynem mládež na chudinských předměstích Tunisu. Účastníci nepokojů házeli na policisty kamení a zapalovali pneumatiky. V sobotu přitom vláda přislíbila zvýšení sociálních dávek. Tunisané pak v neděli oslavovali a v poklidu demonstrovali v centru hlavního města při příležitosti sedmého výročí tuniské revoluce.

„Mají právo protestovat poklidně. Uznáváme právo na protest i politickým soupeřům. Ale jsme proti tomu, když někdo při shromážděních rozbíjí auta a poškozuje lidem majetek,“ popisují Bašír a Habíb. Přišli se podívat na bulvár Habíba Burgiby na probíhající oslavy revoluce a postávají teď u tribuny islamistické strany Nahda, která se podílí na současné vládě.

Kolem procházejí demonstranti a skandují své požadavky, policisté jen přihlížejí. „Největším úspěchem revoluce v Tunisku je svoboda, ale v oblasti hospodářské je to zatím slabé. Reformy se nějak zpozdily, ale věřím, že budoucnost bude dobrá.

Dělají to levičáci. Jakmile vidí, že islamistická strana vládne úspěšně, snaží se házet klacky pod nohy. Třeba tím, že rozpoutají chaos,“ řekli Radiožurnálu přímo z místa nepokojů pánové Bašír a Habíb.

Jeden takový „levičák“, o kterých Mluvili Bašír s Habíbem, rozdává o kousek dál u stánku letáky. „Podařilo se nám získat svobodu slova. Můžeme se teď svobodně vyjadřovat, můžeme se scházet na ulicích a protestovat. Vybíráme si, kdo bude zemi vládnout,“ přiblížil nynější situaci Bahá ad-Dín z opoziční strany Demokratický proud.

Podle jeho názoru je revoluce kontinuální proces a musí se v ní pokračovat. „Ale zbývají dva nesplněné body: společenská rovnost a vymýcení korupce.“

Lidé demonstrovali při příležitosti sedmého výročí sesazení bývalého prezidenta | Foto: Youssef Boudlal | Zdroj: Reuters

Bulvár Habíba Burgiby je během nedělních oslav takovým mikrosvětem tuniské tolerance. Levičáci, pravičáci, islamisté, sekularisté, homosexuálové či propalestinští aktivisté, různé názorové proudy a zájmové skupiny tu mají své stánky nebo průvody.

Policie v klidu dohlíží na to, aby protesty nepřerostly v násilí a ničení. A zatímco si lidé na Habíbově bulváru užívají sedm let trvajících svobod, strhané tváře za skly projíždějících tramvají prozrazují hluboké ekonomické problémy Tuniska. Jsou to lidé z chudinských předměstí, kde vládne vysoká nezaměstnanost.

„Zatím převažují neúspěchy. Vláda dělá, co může, ale Tunisané chtějí výsledky hned. Jinde ve světě také trvaly velké revoluce dlouho,“ omlouvá ekonomické problémy Munsif.

Sám je ale spokojený, pracuje pro nadnárodní textilní firmu. „Včera promluvil prezident a premiér a přislíbili, že se úspěchy dostaví. A my doufáme, že se vládní kroky podaří uskutečnit.“

Munsif je tu s dcerou Šajmou. „Chtěla bych studovat venku medicínu. Ne, že by tady v Tunisku bylo studium špatné, já chci ale vyzkoušet zas něco jiného,“ prozrazuje středoškolačka Šajma svůj záměr alespoň na čas ze země odjet.

Fotogalerie (7)