Kanada vrátí opravené turbíny pro Nord Stream 1. Chce však rozšířit sankce na ruský průmysl

Kanada udělí výjimku ze sankcí, aby mohla vrátit do Německa opravené ruské turbíny pro plynovod Nord Stream 1. Uvedl to kanadský ministr přírodních zdrojů. Kanada rovněž rozšíří sankce na ruský energetický sektor, zahrne do nich i průmyslovou výrobu, napsala agentura Reuters.

Ottawa 12:09 10. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít