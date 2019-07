Při silné turbulenci kanadského letadla se zranilo 35 lidí. Piloti raději přerušili let

Letadlo mířilo z Vancouveru do Sydney a dvě hodiny po přeletu nad Havají se dostalo do náhlé turbulence, sdělila mluvčí Air Canada. Let byl proto odkloněn do Honolulu.

Na londýnské zahradě našli tělo muže, který podle policie vypadl z keňského letadla Číst článek

„Podle nynějších informací utrpělo asi 35 lidí lehčí zranění,“ sdělila mluvčí Angela Mahová. Server Hawaii News Now napsal, že devět zraněných bylo hospitalizováno.

Letadlo se dostalo do turbulence ve výšce bezmála 11 kilometrů a ve vzdálenosti 966 kilometrů jihozápadně od Honolulu. Mluvčí Federálního úřadu pro leteckou dopravu (FAA) Ian Gregor řekl, že si posádka vyžádala, aby na pasažéry u výstupu čekali zdravotníci.

Svědci z paluby sdělili, že chvění bylo tak silné, že lidi vyhazovalo ze sedadel. Na palubě bylo 269 pasažérů a 15členná posádka. Air Canada podle Mahové v Honolulu cestujícím zajišťuje ubytování, stravu a náhradní let.