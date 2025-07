Tureček: Izrael desítky let odmítá vznik Státu Palestina. Nejde mu jen o bezpečí, ale i o expanzi

Humanitární situace v Pásmu Gazy vede další země k myšlence uznat samostatnost Státu Palestina. Po Francii a Británii oznámila svůj záměr také Kanada a Malta. „Posiluje to palestinské pozice a oslabuje to izraelské pozice, takže není divu, že se Izraelci rozčilují. Určitě budou zase mluvit o antisemitismu jako mnohokrát v minulosti,“ říká v Interview Plus vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Břetislav Tureček. Praha 21:03 31. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Břetislav Tureček | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Britský premiér Keir Starmer v úterý prohlásil, že pokud izraelská vláda nepřijme zásadní kroky k ukončení otřesné situace v Pásmu Gazy, uzavření příměří a dosažení trvalého míru, uzná Británie v září existenci Státu Palestina. Podobná prohlášení uničily také Francie, Malta nebo Kanada.

„Dvoustátní řešení je na stole desítky let a desítky let ho Izrael odmítá,“ poukazuje Tureček a přibližuje:

„Sám izraelský premiér Benjamin Netanjahu mnohokrát řekl, že nikdy nedopustí vznik palestinského státu. Opakovaně se izraelské veřejnosti chlubil: ‚Já jsem desítky let bojoval proti tomu, aby palestinský stát vznikl.‘ A říkal to i před masakrem Hamasu ze 7. října 2023.“

Nejnověji Netanjahu prohlásil, že Starmer svým rozhodnutím odměňuje „obludný terorismus“ Hamásu a trestá oběti tohoto palestinského hnutí. Džihádistický stát, který by vznikl na hranicích Izraele dnes, bude zítra ohrožovat Británii, dodal.

‚Teritoriální nároky‘

Británie nyní klade Izraeli takové podmínky, že pro ni bude snadné vlastní postoj k Státu Palestina ještě zvrátit. Izrael se přesto oprávněně obává, že Spojené království palestinský stát podpoří.

„Všimněme si, že izraelská reakce se vede, řekněme, v bezpečnostní argumentaci. Říkají: Podporujete teroristy, je to hrozba pro Izrael, palestinský stát a tak dále,“ upozorňuje analytik a pokračuje:

„Ale Izrael má ještě jednu motivaci. Nejde jenom o jeho bezpečnost, ale jde i o jeho teritoriální nároky a expanzi.“

I v době před pětadvaceti lety, kdy existovala silná naděje na mírové soužití dvou států, byl v Izraeli tábor, kterému tato vize vadila.

„Kdyby vznikl palestinský stát, tak by to zmařilo naděje sionistických extremistů, pro které celý Západní břeh Jordánu je Izrael, země izraelská. Pro které Gaza je země izraelská. A pro některé je tím dokonce Jordánsko,“ vysvětluje Tureček.

„To jsou ty trendy, nátlaky, názory, mezi kterými musí teď lavírovat izraelský premiér Netanjahu. Slyšíme členy jeho vlády, kteří říkají: ‚Vyženeme Araby z Gazy, celá Gaza bude židovská.‘ Premiér na to řekne: ‚Ale to není oficiální politika vlády.‘ Není, ale plíživě se to děje,“ myslí si vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě v Praze.

‚Židovští teroristé‘

Prohlášení o uznání Státu Palestina od Británie, Francie nebo Kanady by mohla také vytvořit tlak na Spojené státy, aby přitvrdil vůči Izraeli. Podle Turečka to může být i jeden z nezamýšlených dopadů.

„Víme, že než přišel britský premiér s tím prohlášením, tak si telefonoval s Donaldem Trumpem. Probíral to s ním. Pak přišla velmi tvrdá reakce Američanů. Viděli jsme, že Američané hrozí obchodními sankcemi Kanadě, pokud Kanada uzná Palestinu,“ připomíná analytik a srovnává:

„První, co mě napadlo, bylo, jaký je rozdíl mezi těmito americkými hrozbami a hrozbami, které jdou třeba z Ruska na postsovětské republiky?“

Francie poukazuje při své podpoře Státu Palestina na židovský teror na Západním břehu Jordánu. „Židovští teroristé, osadníci, vraždí desítky Palestinců. My se samozřejmě zabýváme hrůzou v Gaze, ale toto se také děje. Kde je izraelská reakce? Kde je snaha Izraelců tomuto zabránit?“ ptá se Tureček a dodává:

„Nedávno byl zavražděn jeden Palestinec. Izraelský židovský střelec, který ho zabil, byl propuštěn z vazby. To je izraelský boj proti terorismu?“

Jak moc mohou lidé věřit informacím, které přicházejí z Pásma Gazy ovládaného teroristickým hnutím Hamás? A jak k izraelsko-palestinskému konfliktu přistupuje česká diplomacie? Poslechněte si celý díl pořadu Interview Plus ze záznamu v úvodu článku.