Tureček: Izrael je ve slepé uličce. Zabrání Gazy by ale byla past, na kterou Hamás čeká

Izrael umožní postupný přísun zboží do Pásma Gazy prostřednictvím vybraných palestinských obchodníků. Povolené budou základní potraviny, dětská výživa či hygienické potřeby. Vyřeší to ale humanitární katastrofu, při níž umírají civilisté hlady? „Izrael nemá kapacity postarat se o dva miliony obyvatel Gazy," řekl v pořadu Českého rozhlasu Plus Jak to vidí... komentátor Břetislav Tureček. Jak to vidí... Tel Aviv/Gaza 17:15 6. srpna 2025

Nejnovější izraelské opatření je výsledkem silného mezinárodního tlaku, kterému země čelila poté, co v důsledku boje proti Hamásu začaly v Gaze strádat statisíce civilistů a desítky lidí umírat na podvýživu.

Umožnění palestinským soukromým obchodníkům dovážet omezený sortiment však podle zahraničně politického analytika Břetislava Turečka situaci příliš nezlepší.

Strategické dilema

„Reálné potřeby jsou totiž několikanásobně vyšší. Do Gazy sice nově distribuuje potraviny i OSN a probíhají shozy balíků s humanitární pomocí, které zajišťují evropské i blízkovýchodní státy. Je to ale spíše PR než reálné řešení,“ říká Tureček v pořadu Jak to vidí...

Za přehnané označuje i časté obviňování Hamásu z rozkrádání pomoci. Podle OSN a dalších zdrojů většinu humanitárních zásilek nepřepadává Hamás, ale hladovějící civilisté, kteří kamiony s potravinami rozebírají ještě předtím, než dorazí na místo určení.

Izrael tak nečelí jen mezinárodní kritice, ale i strategickému dilematu, jak ve válce dál postupovat. Podle neoficiálních informací vláda zvažuje úplné zabrání Pásma Gazy, o čemž včera jednali izraelští ministři. K pochopení dnešní situace je ale podle Turečka potřeba se vrátit na začátek letošního roku.

„Tehdy bylo domluveno příměří pod americkým patronátem, které mělo tři fáze. Jeho cílem byl návrat všech izraelských rukojmích a konec války. Izrael však příměří jednostranně přerušil už po první fázi v domnění, že další ofenzivou a humanitární blokádou donutí Hamás vydat zbylé rukojmí bez jakékoli protihodnoty a bez závazku, že válku ukončí.“

Trump jako brzda?

Tím se ale podle Turečka dostal do slepé uličky. „Gaza je srovnaná se zemí, ale Hamás přesto není poražen a dál drží rukojmí. Tlak na Izrael kvůli strádání civilistů je obrovský. Proto teď dochází k debatě, v níž radikálové navrhují zabrat celé území, přičemž někteří rovnou mluví o vyhnání Palestinců a zřízení židovských osad.“

K plné okupaci Gazy jsou však mnozí skeptičtí, a to nejenom na mezinárodním poli, ale i uvnitř izraelské armády. „Izrael nemá kapacity postarat se o dva miliony obyvatel Gazy,“ upozorňuje Tureček.

A dodává, že právě na tento krok Hamás čeká. „Tisíce jeho bojovníků padly, ale další tisíce čekají, až izraelské jednotky vstoupí do zbytků obytné zástavby, aby tam spustili připravené výbušné pasti.“

„Izraelci pak budou koukat, že mají další stovky zabitých vojáků, a rukojmí stejně nebudou zpátky,“ říká komentátor. Podle něj je jediný, kdo dnes ještě může ovlivnit izraelské rozhodování, Donald Trump. „Bez dodávek amerických zbraní by totiž už Izrael dávno dobojoval.“