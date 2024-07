Tureček: Izrael se k ukončení války v Gaze odmítá zavázat. I kdyby Hamás propustil všechna rukojmí

Znovuzvolená šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová vyzvala k ukončení zabíjení v Pásmu Gazy a k řešení izraelsko-palestinského konfliktu formou dvoustátí. Izraelský Kneset však jednoznačnou většinou vznik samostatného palestinského státu odmítá. Jak pokračují vyjednávání mezi Izraelem a Hamásem? Jak pevná je pozice Benjamina Netanjahua v čele vlády? A kolik zbývá unesených rukojmí? Pro Česý rozhlas Dvojka odpovídal Břetislav Tureček. Tel Aviv 11:34 19. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zničené budovy v Pásmu Gaza | Foto: Amir Cohen | Zdroj: Reuters

„Hlasování Knesetu naplno odhalilo záměr izraelského politického vedení, že od Středozemního moře až po řeku Jordán mají vládnout Židé, ať už přímo v samotném Izraeli nebo na okupovaných územích. Palestinci tam mohou zůstat, ale jen v druhořadém politickém postavení. A my se jen můžeme ptát, jaké to bude mít konsekvence, zda bude pokračovat okupace nebo přijde něco jiného,“ vysvětluje v pořadu Jak to vidí... zahraničněpolitický analytik Břetislav Tureček.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha Břetislav Tureček. Moderuje Vladimír Kroc

I přesto, že teroristický útok Hamásu zdiskreditoval palestinskou kauzu na desítky let dopředu, existují ale i v samotném Izraeli politické síly, které říkají, že je v zájmu Izraele vytvoření palestinského státu. „Jsou ale velmi marginalizované. Tento názor teď možná převažuje v OSN, ve Spojených státech a v Evropské unii. Izraelská veřejnost a izraelský politický establishment si to prostě nemyslí.“

Netanjahu mezi dvěma kameny

Ozbrojené složky Hamásu se Izraeli zatím nepodařilo rozdrtit, zároveň se mu i nedaří dostat domů své rukojmí. V posledních dvou týdnech však došlo k několika událostem, které mohou podle Turečka situaci změnit. „Izraelci podnikli masivní útok, jehož cílem byl jeden z hlavních strůjců ozbrojených teroristických aktivit proti izraelským zájmům. Pořád není jasné, zda byla akce úspěšná, pokud však ano, mohlo by jít o zlomový okamžik. O optimismu v izraelském vojenském establishmentu může svědčit návštěva premiéra Netanjahua v Ramalláhu,“ popisuje Tureček.

Důležitou otázkou zůstává, kdo by převzal správu v Gaze, pokud by se podařilo v Izraeli paralyzovat hnutí Hamás. „Netanjahu na to odmítá už déle než půl roku odpovědět, a to i svým vlastním lidem. Samozřejmě je to otázka mezinárodní, politická, vojenská, kdy premiér jasně říká, že v Gaze nemůže vládnout palestinská samospráva. Zároveň však odmítá i různé mezinárodní síly.“

Izrael chce likvidovat lídry Hamásu. Smrt vojenského velitele Dífa po útoku zatím nikdo nepotvrdil Číst článek

Roli hrají i vnitropolitické síly, které říkají, že Izrael by měl Gazu zcela zabrat, okupovat, a dokonce tam i obnovit židovské osady. „Židovský expanzivní nacionalismus je teď hodně na koni. Má své zastánce v parlamentu i ve vládě. Netanjahu je tak mezi dvěma kameny. Na jedné straně chce prosazovat rozumnou a schůdnou politiku, ke které potřebuje i arabské partnery, třeba Saúdskou Arábii a Egypt, ale také samozřejmě souhlas Spojených států, a na druhé straně je stále držen pod krkem židovskými extremisty ve své vlastní vládě.“

Žádná cesta ven

Naděje na příměří v Pásmu Gazy tak pomalu hasne, i když to zprvu vypadalo nadějně. Hnutí Hamás po útoku na svého vojenského velitele cuklo a začíná se odklánět od toho, co bylo domluveno. Pořád ale obecně platí, že Hamás požaduje, aby součástí dohody bylo ukončení války.

„Izrael se však ke skončení války odmítá zavázat, i kdyby Hamás propustil všechny rukojmí. Popírá to i sám izraelský premiér. Jasně říká, že i po propuštění rukojmí, bude Izrael válčit dál, dokud nebude Hamás zničen. Tento přístup však Hamásu nenabízí žádnou cestu ven, nic, proč by měl skutečně vážně, seriózně a okamžitě urychleně jednat. Rychlost je ale důležitá, protože se pořádně neví, jak to s rukojmími v Gaze je,“ uzavírá Břetislav Tureček.