'Banda zrádců.' Turecké úřady zatýkají lékaře, jejich asociace odsoudila invazi do Sýrie

Turecký státní zástupce nařídil zatčení jedenácti lékařů. Jako zástupci tamní lékařské komory totiž odsoudili současnou ofenzivu tureckých jednotek v Sýrii. Píše o tom agentura Reuters. Jeden z poslanců opoziční Republikánské lidové strany na Twitteru napsal, že několik doktorů už policie zadržela. Ankara 8:25 30. ledna 2018

Lékařská asociace už minulý týden vydala prohlášení, ve kterém kritizuje vojenskou akci turecké armády v Sýrii. Doktoři taky vyzvali prezidenta Recepa Tayipa Erdogana k okamžitému nastolení míru.

Ten ale lékařskou komoru označil za bandu zrádců. Turecké úřady v posledních dnech zatkly víc než tři sta lidí kvůli kritice akce turecké armády v severní Sýrii.

O víkendu napsalo vládním politikům dopis na 170 umělců. „Věřte mi, to nejsou vůbec žádní intelektuálové, je to banda otroků. Jsou to slouhové imperialismu," řekl podle Reuters v neděli na adresu kritiků Erdogan svým spolustraníkům.

Turecká armáda zaútočila na kurdské milice v Sýrii 20. ledna. Ankara totiž jednotky YPG označuje za teroristy napojené na turecké Kurdy. Při ostřelování města Ofrín zemřely podle Syrské organizace pro lidská práva desítky civilistů. Turecké nálety podle BBC zničily i starověký chrám, který postavili Aramejci v prvním tisíciletí.