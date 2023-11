V Turecku bojkotují zboží z Izraele a od jeho spojenců. Tamní parlament přestane prodávat Coca-colu

V tureckém parlamentu přestanou prodávat nápoje firmy Coca-Cola a kávu od společnosti Nestlé, chtějí tak protestovat proti jejich údajné podpoře Izraele. V úterý o tom informovala agentura Reuters s odvoláním na rozhodnutí vedení tureckého parlamentu a svůj zdroj. Turecký provládní deník Daily Sabah v pondělí napsal, že veřejné úřady, univerzity či obce v řadě provincií bojkotují izraelské zboží. Ankara 16:42 7. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Říjnové shromáždění v Instanbulu na podporu palestinců v pásmu Gazy | Zdroj: Reuters

Agentura Reuters v úterý uvedla, že obchod mezi Tureckem a Izraelem od začátku války Izraele s palestinským teroristickým hnutím Hamás 7. října klesl v meziročním srovnání o více než 50 procent.

„Bylo rozhodnuto, že výrobky firem, které podporují Izrael, se nebudou prodávat v restauracích, kavárnách a čajovnách parlamentu,“ uvedlo vedení tureckého zákonodárného sboru.

Vedení parlamentu nejmenovalo firmy, jejichž výrobky hodlají v parlamentu bojkotovat. To, že půjde o nápoje americké firmy Coca-Cola a švýcarské Nestlé, sdělil Reuters její parlamentní zdroj. Podle něj bylo toto rozhodnutí přijato v reakci na veřejné mínění.

Obě firmy podle Reuters jmenovali v posledních dnech na sociálních sítích někteří turečtí aktivisté, kteří volají po bojkotu izraelského zboží a výrobků firem ze zemí, které podporují Izrael v této válce s Hamásem.

V úterý také server Middle East Monitor informoval, že k bojkotu firem, které podporují Izrael, vyzvala také asociace tureckých univerzit. Podle ní se k tomuto protestu připojí 17 vysokých škol.

Právě 7. listopadu je to měsíc, co palestinské radikálně islamistické hnutí Hamás zaútočilo z Pásma Gazy na Izrael a zabilo při tom na 1400 lidí. Přes 240 lidí ozbrojenci z Hamásu unesli do Pásma Gazy, kde toto hnutí od roku 2007 vládne.

V reakci na tento překvapivý, bezprecedentní a brutální útok Izrael zahájil masivní bombardování Pásma Gazy, při kterém podle úřadů pod správou Hamásu zemřelo přes 10 000 lidí, tyto informace ale nejde nezávisle ověřit.

Turecká vláda Izrael za ostřelování Pásma Gazy ostře kritizovala a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan označil Izrael za okupanta a řekl také, že Hamás není teroristická organizace, nýbrž skupina bojovníků za svobodu, kteří chrání svou zemi.

V reakci na to Izrael koncem října oznámil, že stahuje z Turecka své diplomaty a přehodnotí vztahy s Ankarou. Tento víkend rovněž Turecko povolalo svého velvyslance v Izraeli ke konzultacím.