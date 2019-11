‚Za dveřmi stál maskovaný policista se štítem.‘ Syrští běženci popsali násilné deportace tureckých úřadů

Mustafův syn Haším byl z Turecka deportován bez jakéhokoliv vysvětlení. Poté, co si pro něj přišla turecká policie, musel své tři děti nechat u otce a odejít do Sýrie sám. K rodině se už nedostal. Při pokusu přejít přes syrsko-tureckou hranici ho zastřelili, děti tak zůstávají u otce v Turecku. Ankara tvrdí, že návraty syrských uprchlíků probíhají dobrovolně, příběhy zveřejněné televizí BBC – jako je ten Mustafův – ale mluví o opaku. Damašek/Ankara 17:04 2. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Syrští uprchlíci v Turecku

„Vyděsilo mě bouchání na dveře. Otevřel jsem a stál tam maskovaný policista s neprůstřelným štítem v ruce,“ popisuje Mustafa den, kdy si turecká policie přišla pro jeho syna.

Podle jeho slov byl Haším deportován bez jakéhokoliv vysvětlení – podobně jako řada dalších Syřanů, kteří v době zuřící války našli v sousední zemi nový domov, nyní se je ale Ankara snaží vypudit zpět.

Stát ležící na rozhraní Asie a Evropy v současné době hostí asi 3,7 milionu uprchlíků ze Sýrie, se zhoršující se ekonomickou situací však roste tlak obyvatel, aby z Turecka odešli. A vláda na sílící nevraživost, namířenou proti Syřanům, slyší.

Prezident Recep Tayyip Erdogan nyní dělá vše pro to, aby běžence přemístil do příhraniční nárazníkové zóny na severu Sýrie. To je jeden z důvodů, proč 9. října zahájil operaci „Pramen míru“, která situaci v oblasti ještě víc destabilizovala.

Lidskoprávní organizace jako Amnesty International a Human Rights Watch tvrdí, že deportace už běží v plném proudu. Turecko podle nich posílá do válkou zmítané vlasti až stovky syrských běženců. Například Amnesty International ve zprávě založené na rozhovorech se syrskými uprchlíky uvádí, že mnozí z nich byli k podpisu deportačních dokumentů donuceni – mnohdy i násilím –, případně jim úředníci o obsahu podpisovaného dokumentu lhali.

Jedním z nich je i 39letý Kasím z Aleppa, kterého na policejní stanici v tureckém městě Konya měli držet celých šest dní. Nakonec mu policisté řekli: „Máte na výběr – buď měsíc až rok ve vězení, nebo odjedete do Sýrie.“

Ankara veškerá obvinění odmítá a trvá na tom, že Syřané odcházejí zpět do vlasti dobrovolně. „Tvrzení Amnesty International, že jsou Syřané nuceně posíláni zpět, že je jim vyhrožováno a že jsou vystaveni špatnému zacházení, jsou neopodstatněná a vymyšlená,“ brání se turecké ministerstvo zahraničí.

Svědectví Syřanů, které oslovila britská BBC, však hovoří o opaku.

Utichlo srdce celé rodiny

„Byl jsem v šoku, když mi zavolali a řekli, že můj syn byl zastřelen,“ vzpomíná Mustafa na to, jak se dozvěděl o Hašímově smrti. Otec tří malých dětí přišel o život při pokusu dostat se ze Sýrie zpět do Turecka poté, co byl ze země nedobrovolně deportován.

„Není to jenom můj syn, kdo byl zabit. Utichlo srdce celé naší rodiny,“ říká muž, který se nyní stará o tři vnoučata, jež mu po smrti syna zůstala. Rád by s dětmi odešel do jiné země, kde by společně mohli začít nový život, prozatím to ale není možné. „Proces, na základě kterého máme být přesunuti jinam, se neustále prodlužuje. Máme stejný osud jako můj syn, jen s tím rozdílem, že to je velmi pomalá smrt,“ dodává.

Informace lidskoprávních organizací, které kritizují Turecko, pro BBC potvrzuje i další ze Syřanů v Turecku. S britskou televizí mluví pod podmínkou anonymity a se zahalenou tváří. „Kdybych teď nebyl maskovaný, policie by později přišla a byl bych deportován zpět,“ vysvětluje mladík, který má obavy, že ho úřady každou chvíli budou chtít poslat zpět do Sýrie. „Neustále žijete ve strachu z toho, co se může stát – například z toho, že vás oddělí od vlastní ženy.“

Musím riskovat život

Odloučení od rodiny však není to jediné, z čeho mají syrští běženci strach. Boje v Sýrii stále neutichly – například v oblasti Idlibu, kde se neustále ozývá střelba.

Do regionu na severozápadě Sýrie byl deportován i třetí ze Syřanů, který vypráví svůj příběh pro BBC. „V Idlibu není bezpečno, neustále se tu střílí,“ říká na videu.

Zatímco on byl poslán zpět do Sýrie, jeho žena a děti zůstaly v Turecku. Je odhodlán se dostat k rodině, i když ví, že ho to může stát život. „Jakékoliv přiblížení se k hranici turecká policie zakazuje. Není žádný způsob, jakým by se Syřani mohli dostat do Turecka, takže jestli chci vidět svojí rodinu, musím to udělat nelegálním způsobem,“ říká s obavami.

Jak popisuje pro BBC, nedlouho předtím prý turecké bezpečnostní složky zastřelily jednoho ze Syřanů, když se pokoušel přejít hranici s Tureckem. „Nemohu své děti nechat napospas. Nemám proto jinou možnost, než se pokusit dostat zpět a riskovat tak svůj život,“ uzavírá.