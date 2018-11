Turecká média: Chášukdžího nutili před smrtí, aby poslal zprávu synovi. Šlo o alibi

Saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího měli jeho vrahové před smrtí nutit, aby poslal zprávu svému synovi, který byl tou dobou držen v Saúdské Arábii. Napsal to v pondělí turecký list Hürriyet, který se odvolává na nejnovější poznatky z vyšetřování. Opoziční novinář byl zavražděn 2. října na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu. Ankara/Berlín/Rijád 15:17 19. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Saúdskoarabský opoziční novinář a kritik režimu Džamál Chášakdží během zářijové přednášky, kterou v Londýně pořádala nezisková organizace Middle East Monitor. | Foto: Middle East Monitor | Zdroj: Reuters

„Tým, který byl složen z blízkých spolupracovníků korunního prince Muhammada bin Salmána, Chášukdžímu přikázal, aby napsal zprávu svému synovi, jinak bude odvlečen do Saúdské Arábie. Chášukdží to odmítl, což vedlo k roztržce, která skončila tím, že byl uškrcen provazem, anebo udušen pomocí plastového pytle,“ napsal sloupkař deníku Hürriyet Abdulkadir Selvi.

Syn zavražděného novináře Saláh Chášukdží má občanství Saúdské Arábie i Spojených států a nesměl donedávna vycestovat. Po tlaku amerického ministerstva zahraničí mohl opustit Saúdskou Arábii 25. října – den poté, co veřejně přijal kondolenci od korunního prince.

„Má se za to, že patnáctičlenné vražedné komando, které přicestovalo do Turecka, Saláha kontaktovalo. Podle jedné z teorií chtěli Chášukdžího přinutit, aby svému synovi poslal zprávu, kterou by po (novinářově) smrti použili jako alibi,“ napsal Selvi.

Tentýž novinář minulý pátek uvedl, že Turecko má více důkazů, mimo jiné další nahrávku, že vražda opozičního novináře ze začátku října byla naplánovaná. Zmiňovaná nahrávka podle Selviho protiřečí klíčovým závěrům saúdskoarabské generální prokuratury. Ta minulý čtvrtek oznámila, že žádá trest smrti pro pět z 11 osob obžalovaných z podílu na vraždě novináře.

Chášukdží žil přes rok v USA a kritizoval nejvyšší vedení Saúdské Arábie, včetně korunního prince Muhammada bin Salmána. Podle prokurátora chtěli obžalovaní Chášukdžího původně přesvědčit k návratu do Saúdské Arábie či ho tam dopravit násilím.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v článku zveřejněném v deník The Washinton Post napsal, že pokyn k vraždě Chášukdžího přišel z nejvyšších míst vlády Saúdské Arábie. Podle téhož listu Ústřední zpravodajská služba (CIA) zjistila, že vraždu Chášukdžího nařídil přímo korunní princ Muhammad bin Salmán.

Rijád původně vraždu popíral, přiznal ji až více než dva týdny po činu. Popřel ale, že by měl s činem cokoli společného saúdský korunní princ.

Zákaz vstupu do Německa

Německo se rozhodlo kvůli kauze zavražděného novináře Džamála Chášukdžího zakázat vstup do země osmnácti občanům Saúdské Arábie. Na okraj jednání ministrů zahraničí členských zemí Evropské unie v Bruselu to v pondělí oznámil šéf německé diplomacie Heiko Maas. Osoby ze sankčního seznamu podle něj mají spojitost s vraždou novináře v Istanbulu.

„V případu Chášukdží máme stále více otázek než odpovědí. Úzce spolupracujeme s Francií a Británií. Německo zahájilo proceduru, aby zakázalo vstup 18 saúdskoarabským občanům, kteří pravděpodobně mají co do činění s tímto případem,“ uvedl Maas na twitteru.

Novinářům v Bruselu řekl, že Berlín od Rijádu očekává další vysvětlení a vyhrazuje si právo na „další kroky“, pokud ho nedostane. Otázkou podle Maase zůstává mimo jiné to, kdo jsou lidé v pozadí vraždy.

Podle vyjádření německého ministerstva zahraničí se zákaz vstupu týká 15 členů vražedného komanda, které přicestovala do Turecka, a tří dalších osob, které se na činu podle všeho podílely. Totožnost osob na sankčním seznamu odmítlo ministerstvo sdělit.

Aby dostali cizí státní příslušníci zákaz vstupu, musí Německo jejich jména zanést do informačního systému, na kterém se podílí 26 členských států takzvaného schengenského prostoru. Takové osoby pak nemohou dostat schengenská víza.

Agentura DPA upozornila, že teoreticky mohou lidé zapsaní v schengenském systému dostat ještě víza národní, je to podle ní ale velmi nepravděpodobné.

Ministři zahraničí EU by na pondělní schůzce v Bruselu v souvislosti s Chášukdžího kauzou měli zdůraznit význam ochrany nezávislých médií. Český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) dopoledne řekl, že vyloučeno není rozhodnutí o sankcích vůči konkrétním odpovědným osobám.

Německé ministerstvo hospodářství v pondělí oznámilo, že vláda zastavila veškerý vývoz zbraní a zbrojního materiálu do Saúdské Arábie. Dosud se zákaz týkal jen nových vývozních povolení, podle pondělního prohlášení nebudou moci vyvézt zbrojařské firmy do monarchie na Arabském poloostrově ale ani to zboží, pro jehož export už povolení dříve dostaly.

Kolika povolení se to týká, není zatím jasné. Podle agentury DPA by se krok německé vlády mohl dotknout například loděnic ve Wolgastu na severovýchodě Německa, které chtěly do Saúdské Arábie dodat ještě dvacet hlídkových lodí. Tato zakázka přímo souvisí se třemi sty pracovními místy.

Ani slovo

Saúdský král Salmán v pondělí chválil soudní systém své země, ani slovem se ale nezmínil o kauze zavražděného novináře Džamála Chášukdžího. Uvedla to katarská stanice Al-Džazíra. Král také vyzval svět, aby přinutil Írán ukončit jaderný a balistický program. V projevu přenášeném televizí ze zasedání saúdskoarabské obdoby parlamentu rovněž ocenil OSN za snahu ukončit válku v Jemenu.

Králův projev měl být shrnutím hlavních bodů politiky království a panovník jej pronesl po ukončení své týdenní cesty po Saúdské Arábii.

Funkci parlamentu má v zemi Poradní rada, což je shromáždění 150 lidí s pravomocí pomocného poradního sboru krále. Pětinu radních tvoří ženy.

V zahraniční politice je podle krále prioritou Rijádu palestinský problém, v domácí pak podpora soukromého sektoru. Salmán prohlásil, že pověřil korunního prince, tady svého syna Muhammada, aby se zaměřil na rozvoj lidských zdrojů a přípravu mladých Saúdských Arabů na budoucí zaměstnání.

Účast Saúdské Arábie v jemenském konfliktu nebyla podle Salmána volbou, ale povinností, protože bylo nezbytné zúčastnit se boje proti šíitským povstalcům. Král ocenil snahu OSN konflikt ukončit. Zmocněnec OSN pro Jemen se chystá ještě letos svolat mírová jednání o Jemenu. Vláda už přislíbila účast, přijet hodlají také povstalci.