Turecká pobřežní stráž zachránila v Egejském moři 46 migrantů. Čtyřletá holčička utonula

Turecká pobřežní stráž v úterý v Egejském moři zachránila 46 migrantů, kteří se dostali do potíží při pokusu přeplout do Řecka. Plavbu však nepřežila čtyřletá dívka, která se utopila, informovala tisková agentura Anadolu. Mezi pasažéry plavidla s migranty, které začalo poblíž pobřežního města Kuşadasi nabírat vodu, bylo mnoho žen a dětí. Všichni přeživší skončili v nemocnici, uvedla agentura DHA. Ankara 10:10 15. ledna 2019

Cílem migrantů byl podle všeho řecký ostrov Samos. Pobřežní stráž neuvedla, jaké národnosti zachránění lidé jsou, podle agentury DHA jde o Iráčany.

V Turecku v současnosti žije na 3,5 milionu syrských uprchlíků, skrze Turecko se však pokoušejí za lepším životem do Evropy dostat i lidé z Afghánistánu či z Iráku.

Podle údajů Mezinárodní organizace pro migraci se už letos pokusilo přes Středozemní moře do Evropy přeplout 2219 lidí. Za celý loňský rok to bylo přes 116 tisíc migrantů a loni také při pokusu přeplout do Evropy zahynulo nejméně 2297 lidí.