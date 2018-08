‚Za to, co se stalo, může jen politika.‘ Běžní Turci zatím propad liry nepociťují, pro turisty je levno

„Teď už šly ceny trochu nahoru. Jak je drahý dolar a euro, a také zlato, zdražuje se pak všechno. Tuhle tašku jsem kupoval včera za 200 lir, dneska je už za 250. A přitom je to turecký výrobek.“

Mehmet prodává cestovní tašky už 40 let. Má krámek na istanbulském Velkém bazaru. Stýská si po časech, kdy u něho nakupovali hlavně evropští turisté. „Dřív jezdilo hodně lidí z Evropy, z Německa, usmívali se, dobře nakupovali. Ale už pět let jezdí Evropané málo. Teď jezdí hlavně Arabové, Pákistánci, Íránci, a s těmi není žádný byznys.“

Za rohem u směnárníka je fronta, lidé si fotí na mobil aktuální kurz. Pečlivě srovnávají nabídky různých směnáren. „Dneska lira zase trošku posílila. Ale turecká ekonomika na tom není dobře,“ říká Mehmet, a poté významně sníží hlas: „Vláda dělá špatnou politiku. A není tu demokracie, to je problém. V posledních šestnácti letech to není dobré.“

Dramatický propad liry zatím postihl běžné Turky poměrně málo. Růst cen ale zřejmě brzy přijde a lidé to očekávají každým dnem. „Zatím máme stejné ceny, ale co bude dál, to nevím. My obchodujeme v lirách, takže nás se to tolik netýká,“ vysvětluje Vali, který prodává na bazaru orientální lampičky z barevných sklíček.

Poškozená ekonomika i zvýšení amerických cel. Turecká lira zažila největší propad v historii Číst článek

K vládě je méně kritický zřejmě i proto optimističtější: „Ostatní ceny se zatím také moc nezvedly. My svou zemi milujeme, nebudou žádné problémy, nebojte. Za to, co se stalo, může jen politika, není to normální,“ souhlasí Vali s vládou v tom, že za problémy může zahraniční spiknutí.

Situace je každopádně příznivá pro turisty. Ti z bohatších zemí si to ale moc neuvědomují.

„Je to tu určitě levnější než u nás v Belgii,“ směje se Aurora, která je v Istanbulu s kamarádkou, „ale ceny jsem nijak nesledovala, nevím, jestli šly nahoru nebo dolů. Samozřejmě na turistických místech je to vždycky dražší, než jinde.“

Ale například oblíbený istanbulský sendvič s pečenou makrelou přišel ještě před měsícem v přepočtu asi na 50 korun. Dneska ho lze pořídit za 35.