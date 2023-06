Turci ztrácejí naději, 70 procent mladých chce žít v zahraničí. Zvolení Erdogana trend může ještě posílit

Mnoho mladých a vzdělaných lidí opouští Turecko. Podle nedávného průzkumu německé Nadace Konrada Adenauera touží 70 procent Turků ve věku mezi 18 a 25 lety usadit se v zahraničí. Neodchází jen mladí, ale třeba i movití podnikatelé. Nedělní zvolení Recepa Erdoğana prezidentem na dalších pět let by mohlo tento trend ještě posílit. „Spousta kamarádů už odešlo. Já půjdu také,“ říká v reportáži Turkyně. Istanbul 10:04 1. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstranti, kteří si ve středu připomněli deset let od protestů proti Erdoganovi v Gezi parku, při kterých zahynulo 22 lidí a tisíce utrpěly zranění. | Foto: Dilara Senkaya | Zdroj: Reuters

„Spousta mých kamarádů už Turecko opustila. Já jsem ještě tady, ale půjdu také. Nemám ráda tureckou politickou realitu, přestože je pro mě Turecko pořád fantastická země.“ Paní Allúda přivedla svého čtrnáctiletého syna do Gezi parku v centru Istanbulu. Do místa, kde začaly pohasínat její naděje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Štěpána Macháčka z Istanbulu

„Ještě před deseti lety, když se konaly protivládní protesty kolem Gezi parku, jsem doufala,“ poznamenává Turkyně.

„Ale spousta z těch skvělých lidí, kteří tu protestovali za svá práva, už odešla do zahraničí. Podívejte se, kdo se teď dostal do parlamentu! Poslanci a strany, které mají opravdu otřesné postoje ohledně ženských práv. Ohledně lidských práv vůbec. Naději jsem ztratila už po minulých volbách v roce 2018,“ pokračuje.

Turci, kteří se chtějí dostat do zahraničí, to zkouší tam, kde někoho znají. Nebo kde najdou pracovní uplatnění ve své profesi. „Chtěla bych se vystěhovat do Španělska. Mám tam nějaké kontakty. A když nevyjde Španělsko, tak to zkusím do Řecka,“ dodává.

A do Řecka míří velká část Turků, hlavně na sever země. Tamní Řekové už jsou nespokojení s tím, jak přicházející Turci kazí místní realitní trh. Mnozí Turci tam kupují nemovitosti jako investici, a také pro případ, že by z Turecka opravdu museli odejít.

‚Policie je všemocná‘

„Turecká společnost je stále konzervativnější. Mně tohle nevyhovuje. Nehledě na to, že už je pro mě skoro nemožné tady za současné ekonomické situace vyžít. Když si chcete zajít s kamarády na večeři, necháte tam svou týdenní výplatu,“ podotýká Seyfi, který pracuje v sociálních službách se starými lidmi.

Erdogan obhájil prezidentský úřad, potvrdila volební komise. Staronová hlava státu poděkovala voličům Číst článek

On sám se ve svých 42 letech cítí dost starý na to, aby v Turecku čekal na nějaké změny. Čekal na ně prý celé mládí, teď už na to prý ale nemá čas. „Před deseti, patnácti lety jsem neměl z policistů žádný strach. Teď se jich ale bojím. Chrání jenom vládu a její kamarády. Policie je všemocná,“ říká bezmocně.

Během posledních let prošla změnou i mnohá místa. „Kdysi jsem chodíval rád na náměstí Taksim. Bývalo to místo, kde hráli pouliční muzikanti, kde byla knihkupectví a antikvariáty. Dneska jsou tam jen obchody s kebabem a drahé restaurace pro turisty z arabských zemí. Už tam nechodím. Cítím se tam jako cizinec,“ dodává Seyfi.

Studium v Evropě

Mladí Turci využívají možnosti studovat v Evropě. A často si tím otevírají dveře k tomu, aby v evropských zemích už zůstali.

„Já jsem tento výsledek voleb tak nějak očekával. A musím říct, že jsem se na to i připravil. Je mi jasné, že příštích pět let nebude Turecko moc dobrým místem k životu,“ říká Kan, který dělá brigádu jako recepční v malém hotelu v Istanbulu.

„Přijali mě na magisterský studijní program ve Švédsku. A na základě studia jsem dostal povolení ve Švédsku žít a pracovat,“ uvádí Kan.

Nejen vládci postupně mění atmosféru a charakter Turecka. Odliv evropsky uvažujících vzdělaných a mladých lidí tyhle změny výrazně posiluje.