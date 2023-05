Pro prezidenta Erdogana je neúspěch, že se proti němu ve volbách postavilo tolik lidí, tvrdí turkolog

O tom, kdo bude stát v čele Turecka, se nakonec rozhodne až ve druhém kole prezidentských voleb na konci května. Obhájci úřadu Recepovi Tayyipovi Erdoğanovi chybělo k dosažení vítězství v prvním kole jen pár desetin hlasů. „Erdoğan v posledních prezidentských volbách, které si sám zinscenoval v roce 2018, získal 52 procent, čili nyní poklesl o 3 procentní body,“ upozorňuje turkolog a překladatel Tomáš Laně v pořadu Jak to vidí... na Dvojce. Praha/Ankara 13:46 16. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Současný turecký prezident Recep Tayyip Erdogan | Zdroj: Reuters

První kolo voleb vyhrál se ziskem 49,5 procenta hlasů současný turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Opoziční kandidát Kemal Kiliçdaroglu získal 44,9 procenta hlasů.

„Souboj to tedy zase tak těsný nebyl navzdory předpovědím, které se domnívaly, že by kandidát opozice mohl vyhrát v prvním kole. Očekával jsem tedy od něj víc. Hlavní problém ale byl, že Erdoğan se propadl pod 50 procent až v samém závěru. To ale neznamená, že je to dobrá výchozí pozice,“ komentuje Laně.

Bez ohledu na očekávané vítězství Erdoğana jde bezesporu o velký úspěch turecké společnosti.

„Opozice se vzepjala. A je to neúspěch Erdoğana, že se proti němu staví tolik lidí,“ zdůrazňuje expert.

Stávajícímu prezidentovi k jeho výsledku pomohla i jeho absolutní mediální převaha, on a jeho blízcí ovládají veškerý turecký tisk, připomíná Laně.



„Vlastníky největších médií jsou buď jeho příbuzní, anebo s ním spříznění podnikatelé. Veškeré propagandistické možnosti má tak ve svých rukách. On svolává davy na náměstí, sváží je autobusy z celé země, zatímco kandidátovi opozice činí překážky a hlavní opoziční novináře drží ve vězení nebo v emigraci,“ přibližuje a dodává, že na tento nepoměr upozornila dokonce i Rada Evropy.

Podporu má ale stávající prezident zejména v chudších oblastech a taky mezi Turky žijícími v zahraničí.

„Turecká emigrace je většinou konzervativní, muslimská a dělnická. I další generace zachovávají život v uzavřené diaspoře. Je tam také silný vliv vládní propagandy,“ dodává Laně.

Prezidentská předvolební kampaň v Turecku, jeden z kandidátů Kemal Kilicdaroglu | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Neodborné zásahy do ekonomiky

Za poklesem Erdoğanovy podpory vidí turkolog Laně ekonomické problémy země i únorové zemětřesení.

„Prezident provádí naprosto neodborné arbitrární zásahy do ekonomiky. Ve chvíli, kdy stoupá inflace, národní banky všude zvyšují úroky. Ale Erdoğan dělá podle muslimské zásady, že úroky jsou nevhodné a nemorální, přesný opak a situaci tím zhoršuje,“ upozorňuje Laně.

Navzdory katastrofálnímu zemětřesení má přesto Erdoğan podporu i v zasažených oblastech, podle turkologa je to i kvůli propagandě.

Návrat k továrnímu nastavení?

Hlavním tématem opozice, která byla v počátku velmi nesourodá a tvoří ji odpadlíci od nacionalistů a islamistů, je návrat k takzvanému továrnímu nastavení, přibližuje Laně.

„Myslí se tím zejména návrat k sekulárnímu režimu, parlamentnímu systému, ale hlavně to, že se Turecko obrátí ke svým tradičním spojencům na Západě, k Evropě a Spojeným státům. A hlavně že se bude snažit dodržovat lidská práva, že osvobodí neprávem vězněné novináře a inteligenci, díky čemuž by se mohla vrátit i inteligence, která Turecko opustila z politických důvodů,“ vysvětluje turkolog.

Erdoğan se ale bude snažit svůj náskok 5 procentních bodů ze všech sil udržet.

„Bude dál tlačit na svoji protiteroristickou notu. To znamená, že bude nadále spojovat opozici s kurdským terorismem a bude vytahovat i jiné podpásovky, jako třeba Istanbulskou úmluvu nebo LGBT a podobně,“ odhaduje turkolog.

Svá témata parlamentní demokracie a ekonomické stabilizace Turecka bude ale samozřejmě dál prosazovat i opozice.

„Záležet bude na tom, jak agresivní Erdoğanova propaganda bude. Dá se předpokládat, že velmi zagresivní. Erdoğan bude zcela jistě svolávat mnohatisícové davy na náměstí, kde bude mocně hřímat, aby si ten náskok udržel, nebo ho ještě zvýšil.“

