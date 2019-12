Moskva se obává vyslání tureckých vojáků do Libye. ‚Nebudeme mlčet o ruských žoldnéřích,‘ řekl Erdogan

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pátek prohlásil, že Turecko už nebude mlčet o ruských žoldnéřích přítomných v Libyi, kteří podporují východolibyjské jednotky polního maršála Chalífy Haftara. Reagoval tím na poznámku Moskvy z pátečního rána, kdy vyjádřila obavy z možného vyslání tureckých vojáků do Libye, kteří by podporovali Haftarovy nepřátele. Informovala o tom agentura Reuters. Ankara/Moskva/Tripolis 19:22 20. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. | Foto: Malaysia Department of Informati | Zdroj: Reuters

V Libyi spolu soupeří o moc dvě vlády. Proti mezinárodně uznávanému kabinetu premiéra Faíze Sarrádže, sídlícímu v metropoli Tripolisu, stojí východolibyjská vláda podporovaná Haftarovou samozvanou Libyjskou národní armádou. Ta letos v dubnu zahájila ofenzivu na hlavní město, boje se ale v posledních měsících ocitly na mrtvém bodě.

Obě strany konfliktu i přes zbrojní embargo OSN vojensky podporují jiné státy. Turecko podporuje Sarrádžovu vládu, zatímco Egypt, Jordánsko a Spojené arabské emiráty zase podle nedávné zprávy expertů Organizace spojených národů podporují Haftarovy síly.

Některá ruská i západní média v minulých měsících informovala, že Haftara v bojích podporují i žoldnéři z takzvané Wagnerovy skupiny. Tu podle mnohých financuje miliardář Jevgenij Prigožin, blízký spolupracovník ruského prezidenta Vladimira Putina. O jejich přítomnosti už hovořily i Spojené státy, ve zprávě expertů OSN o nich však není zmínka. Moskva své zapojení do konfliktu popírá a tvrdí, že příslušníci Wagnerovy skupiny jsou v Libyi jen jako poradci.

Vyslání tureckých vojáků

„Skrze skupinu pojmenovanou Wagner doslova pracují jako Haftarovi žoldnéři v Libyi. Vy víte, kdo je platí,“ prohlásil Erdogan. „Tak to je, a nebylo by od nás správné, abychom vůči tomu všemu dál mlčeli. Doteď jsme dělali, co bylo v našich silách a budeme v tom pokračovat,“ dodal.

Ankara se Sarrádžem v listopadu podepsala dohodu o prohloubení vojenské spolupráce, kterou tripoliský kabinet ve čtvrtek ratifikoval. Turecko už dříve uvedlo, že jednou z možných forem součinnosti je i vyslání tureckých vojáků do Libye, pokud o to Tripolis požádá. Ačkoliv taková žádost zatím do Ankary nepřišla, Erdogan je podle tureckých vládních zdrojů připraven vojska do země vyslat, ačkoliv by to zřejmě vedlo k hlubšímu zapojení států podporujících Haftara do konfliktu.

Setkání v lednu

Rusko v pátek uvedlo, že jej vidina vyslání tureckých vojáků do Libye velice znepokojuje a dodalo, že dohoda mezi Ankarou a Tripolisem pro Moskvu otevírá řadu otázek.

Organizace spojených národů dlouhodobě prosazuje politické řešení konfliktu, které je však podle mnohých analytiků zatím v nedohlednu. Rusko s Tureckem by naopak mohly kvůli přítomnosti svých sil v zemi sehrát zásadní úlohu při utváření budoucího mocenského uspořádání v zemi.

Putin s Erdoganem mají o situaci v Libyi jednat na společném setkání v lednu.