Turecko nestojí v syrském konfliktu na straně Spojených států ani Ruska, tvrdí Ankara

Turecko nestojí na straně žádné země zapojené do syrského konfliktu a jeho priority v regionu se liší od zájmů USA, Ruska či Íránu. Podle agentury Reuters to v pondělí řekl místopředseda turecké vlády Bekir Bozdag. Zdůraznil přitom ale, že si Ankara nepřeje mít se státy zapojenými do syrské války konflikt.

Ankara 16:10 16. dubna 2018