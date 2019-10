Nechá Trump Kurdy v Sýrii na holičkách? ‚USA a Turecko mají stále čas krizi vyřešit,‘ říká Laně

Obrat v americké zahraniční politice, který znamená zradu Kurdů – klíčových spojenců USA v boji proti Islámskému státu. Tak mnohá zahraniční média komentují nedělní prohlášení Bílého domu potvrzující záměr Turecka zahájit na severu Sýrie vojenskou operaci, po němž se americké vojenské jednotky začaly z oblasti stahovat. Ofenzívu potřebuje vláda v Ankaře prodat doma, může mu však zavařit i ve vztahu s Ruskem, varuje bývalý diplomat Tomáš Laně. Ankara/Damašek/Washington 17:50 7. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojáci USA a Turecka v Sýrii | Zdroj: Reuters

Plán zahájit pozemní a vzdušnou operaci východně od Eufratu, kde má podle rozhovorů Ankary s Washingtonem vzniknout takzvaná bezpečná zóna, oznámil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan už v sobotu.

Ohlášení možné ofenzivy na severu Sýrie vyvolává obavy především u syrských Kurdů. Ti se významnou měrou podíleli na porážce samozvaného Islámského státu, vláda v Ankaře je však označuje za teroristy napojené na Stranu kurdských pracujících, která je v Turecku zakázaná.

Turecko chystá ofenzivu na severu Sýrie, potvrdil Bílý dům. Američtí vojáci operaci nepodpoří Číst článek

V reakci na prohlášení tureckého prezidenta proto arabsko-kurdská koalice Syrské demokratické síly (SDF), která měla v syrském konfliktu podporu Spojovaných států, prohlásila, že se bude bránit „jakémukoliv nevyprovokovanému útoku ze strany Turecka“ a že obranu oblasti na severovýchodě Sýrie „nebude váhat přeměnit ve všeobecnou válku“.

V neděli však přišlo prohlášení Bílého domu, které zahraniční média interpretují jako zrazení Kurdů v Sýrii. Administrativa Donalda Trumpa v něm potvrzuje, že zamýšlená vojenská operace Turecka začne velmi „brzy“, Američané se jí však nezúčastní a nebudou se vyskytovat ani v bezprostřední blízkosti dané oblasti. Krátce na to se jednotky USA začaly ze severu Sýrie skutečně stahovat.

„Je to zrada kurdských spojenců, zrada, které si všimne mnoho dalších zemí v regionu,“ píše komentátor BBC pro oblast obrany Jonathan Marcus s tím, že krok Washingtonu může přimět Kurdy k tomu, aby hledali pomocnou ruku u syrské vlády. Rozpoutání dalšího chaosu v zemi navíc může usnadnit spícím buňkám Islámského státu pokusit se o obnovu.

Rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa komentuje i britský deník The Guardian, podle něhož tím Bílý dům dal plánované turecké ofenzivě na sever Sýrie zelenou a opustil tak vojenské spojence Washingtonu.

Zahraniční média zároveň poukazují na zjevný obrat v Trumpově politice. Ještě v lednu americký prezident tvrdil, že pokud Ankara na kurdské obyvatelstvo v Sýrii zaútočí, je připravený Turecko hospodářsky zdevastovat.

Nyní Washington ustupuje Turkům z cesty, byť prezident Trump v pondělí znovu řekl, že pokud Ankara udělá něco, co podle něj bude „za hranou“, „totálně zničí tureckou ekonomiku“.

Konflikt není výhodný pro nikoho

Označit krok Spojených států za „zradu“ či snahu „hodit Kurdy přes palubu“ je však v tuto chvíli příliš silný výraz, přinejmenším podle bývalého velvyslance v Turecku Tomáše Laněho.

Expertka: Břemeno migrace nemůže ležet jen na Itálii a Řecku, výhrůžky ale řešení napříč EU nepřinesou Číst článek

„S Kurdy to vždy chodilo tak, že museli ustoupit mocenským zájmům. V tomto případě je sice možné, že se Američané stáhnou, v první řadě ale bude záležet na tom, do jaké vzdálenosti od hranic se stáhnou kurdské jednotky. Turci sice vyhrožují, ale já věřím, že se podaří najít ještě nějaké řešení – například právě v tom, že kurdské jednotky ustoupí do určité vzdálenosti,“ řekl Laně pro iROZHLAS.cz.

Arabsko-kurdská koalice však dává najevo, že se turecké ofenzivě hodlá bránit ze všech sil. Panují proto obavy, že krok Turecka a Spojených států povede k rozdmýchání nových bojů v zemi. Vytvoření nové frontové linie v konfliktu, který se vleče už osm let, však podle Laněho rozhodně není v zájmu Washingtonu ani Ankary.

„Na druhé straně samozřejmě číhají Rusko a Írán, z dlouhodobého hlediska by však konflikt nebyl výhodný ani pro ně. Pokud by Turecko obsadilo další část syrského území, musíme brát v potaz režim v Damašku, který má podporu Ruska a který považuje už obsazení západní části turecko-syrské hranice na západním břehu Eufratu za tureckou agresi a porušení syrské suverenity. To by Rusové samozřejmě museli řešit,“ říká bývalý diplomat s odkazem na prezidenta Bašára Asada, který je na Moskvě závislý.

Rusko už ostatně dalo najevo, že se na chystanou ofenzivu Turecka nedívá s nadšením. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova prý Moskva doufá, že Ankara bude brát ohled na „politickou i územní celistvost Sýrie“.

USA a Turecko musí vyjednávat

Mocností, které se v Sýrii snaží prosazovat vlastní zájmy, je sice víc, podle Laněho se však aktuální napětí musí řešit primárně na úrovni Turecka a Spojených států. Ankara s Washingtonem stále jednají o takzvané bezpečné zóně na severovýchodě Sýrie, která má zabezpečit turecko-syrskou hranici, vyčistit oblast od kurdských jednotek a přesunout sem syrské uprchlíky pobývající na tureckém území.

Jednání mezi Tureckem a Spojenými státy však drhnou. Důvodem jsou především rozdílné pohledy na to, jak široká má bezpečná zóna být.

Sýrie požaduje odchod cizích sil, jinak zasáhne, uvedl syrský ministr zahraničí v New Yorku Číst článek

„Šíře, jakou Američané navrhují, Turkům nevyhovuje. Ti by nejraději obsadili silnici spojující irácký Kurdistán se syrským pobřežím – to je pro Kurdy důležitá dopravní tepna. Pokud by ji přetnuli, znemožnili by Kurdům zásobování jednotek, ale to Spojené státy nechtějí dovolit,“ popisuje Laně a dodává, že proti odříznutí Kurdů od klíčové zásobovací trasy se ostře postavil i Asadův režim.

Podle bývalého velvyslance v Ankaře tak stále existuje značná šance, že bude turecká ofenziva odvrácena. Bude ale zapotřebí o šíři demilitarizovaného území, které má mít mezi 30 až 50 kilometry, dál vyjednávat.

„Turecký vládce je agresor, který nešetří se silnými slovy. Ta míří hlavně na své vlastní publikum. Doma má velké starosti a dělat ramena vůči Sýrii se mu samozřejmě hodí. Spojené státy jsou navíc v Turecku fackovacím panákem. Propagandisticky je to pro něj tedy výhodné, vojenská cena je ale vysoká, podle mě je tedy stále prostor na to, aby se situace nějakým způsobem vyřešila,“ říká Laně na závěr.